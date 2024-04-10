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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров
Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:34
2024-04-10T15:34
2024-04-10T15:43
оренбург
мэр
прорыв дамбы в орске
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин."В настоящий момент на 16.00 высота подъема уже 10 метров 10 сантиметров", - сказал мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, мэр, прорыв дамбы в орске
Оренбург, МЭР, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров
Мэр Оренбурга: уровень воды в реке Урал поднялся до 10 метров 10 сантиметров