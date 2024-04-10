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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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15:34 10.04.2024 (обновлено: 15:43 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939115754.html
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров
Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:34
2024-04-10T15:43
оренбург
мэр
прорыв дамбы в орске
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин."В настоящий момент на 16.00 высота подъема уже 10 метров 10 сантиметров", - сказал мэр.
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оренбург, мэр, прорыв дамбы в орске
Оренбург, МЭР, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров

Мэр Оренбурга: уровень воды в реке Урал поднялся до 10 метров 10 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРека Урал в Оренбурге с повышенным уровнем воды
Река Урал в Оренбурге с повышенным уровнем воды - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Река Урал в Оренбурге с повышенным уровнем воды
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин.
"В настоящий момент на 16.00 высота подъема уже 10 метров 10 сантиметров", - сказал мэр.
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