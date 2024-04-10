https://ria.ru/20240410/orenburg-1939115754.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров

Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:34

2024-04-10T15:34

2024-04-10T15:43

оренбург

мэр

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Высота воды в реке Урале в Оренбурге достигла 10 метров 10 сантиметров, сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин."В настоящий момент на 16.00 высота подъема уже 10 метров 10 сантиметров", - сказал мэр.

оренбург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, мэр, прорыв дамбы в орске