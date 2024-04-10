https://ria.ru/20240410/orenburg-1939093164.html

В Оренбурге восстановят скейт-парк

В Оренбурге восстановят скейт-парк - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбурге восстановят скейт-парк

Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:20

2024-04-10T14:20

2024-04-10T14:20

происшествия

оренбург

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. В соцсетях распространились видеокадры с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают конструкции скейт-парка. "Скейт-парк пользовался популярностью среди горожан. Парк будем восстанавливать", - сказал собеседник агентства. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил 10 метров. Превышены опасные отметки. В затопленных районах города идет эвакуация жителей.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html

https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбург, денис паслер, наводнения в россии — 2024