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В Оренбурге восстановят скейт-парк - РИА Новости, 10.04.2024
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14:20 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939093164.html
В Оренбурге восстановят скейт-парк
В Оренбурге восстановят скейт-парк - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге восстановят скейт-парк
Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:20
2024-04-10T14:20
происшествия
оренбург
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. В соцсетях распространились видеокадры с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают конструкции скейт-парка. "Скейт-парк пользовался популярностью среди горожан. Парк будем восстанавливать", - сказал собеседник агентства. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил 10 метров. Превышены опасные отметки. В затопленных районах города идет эвакуация жителей.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html
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происшествия, оренбург, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге восстановят скейт-парк

В Оренбурге восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид с пешеходного моста "Европа-Азия" на затопленную набережную в Оренбурге
Вид с пешеходного моста Европа-Азия на затопленную набережную в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид с пешеходного моста "Европа-Азия" на затопленную набережную в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
В соцсетях распространились видеокадры с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают конструкции скейт-парка.
Затопленная набережная в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров
12:32
"Скейт-парк пользовался популярностью среди горожан. Парк будем восстанавливать", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил 10 метров. Превышены опасные отметки. В затопленных районах города идет эвакуация жителей.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал
5 апреля, 21:53
 
ПроисшествияОренбургДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
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