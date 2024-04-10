https://ria.ru/20240410/orenburg-1939093164.html
В Оренбурге восстановят скейт-парк
В Оренбурге восстановят скейт-парк - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге восстановят скейт-парк
Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:20
2024-04-10T14:20
2024-04-10T14:20
происшествия
оренбург
денис паслер
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Администрация Оренбурга восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. В соцсетях распространились видеокадры с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают конструкции скейт-парка. "Скейт-парк пользовался популярностью среди горожан. Парк будем восстанавливать", - сказал собеседник агентства. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил 10 метров. Превышены опасные отметки. В затопленных районах города идет эвакуация жителей.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге восстановят скейт-парк
В Оренбурге восстановит скейт-парк, конструкции которого уплыли из-за паводка