https://ria.ru/20240410/orenburg-1939032970.html

В Оренбурге из-за паводка могут ограничить водоснабжение

В Оренбурге из-за паводка могут ограничить водоснабжение - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбурге из-за паводка могут ограничить водоснабжение

В Оренбурге на фоне паводка могут быть ограничения водоснабжения, власти уже организовали все необходимое для подвоза питьевой воды, сообщил мэр Оренбурга... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:19

2024-04-10T11:19

2024-04-10T11:22

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Оренбурге на фоне паводка могут быть ограничения водоснабжения, власти уже организовали все необходимое для подвоза питьевой воды, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "На сегодняшний момент все работает в штатном режиме, запас до отключения насосных станций еще есть, хотя уже мы находимся в таком аварийном режиме практически, то есть осталось практически буквально 68 сантиметров до затопления. Если это произойдет, то соответственно южноуральский водозабор будет отключен. Третья часть города у нас будет ограничена в водоснабжении с учетом того, что мы его дадим с других водозаборов, но давления будет не хватать", - сказал Салмин. По его словам, власти уже сейчас отработали все вопросы, связанные с организацией подвоза питьевой воды для горожан.

https://ria.ru/20240410/muzey-1939010424.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024