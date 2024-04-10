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В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления - РИА Новости, 10.04.2024
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11:16 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939032160.html
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления
В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:16
2024-04-10T11:16
происшествия
оренбург
наводнения в россии — 2024
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УФА, 10 апр – РИА Новости. В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "Восемьсот шестьдесят пять человек эвакуировано, за сутки дополнительно 43 человека, из них трое ребятишек. В ПВРах у нас сейчас находятся 58 человек. Все дети в ПВР, а их 11 человек, несмотря, что они разного возраста, образовательный процесс с ними проводится, горячим питанием все обеспечены. Все контракты с санитарными вопросами даже для стирки все заключено, все работает. Сейчас максимальная задача всех эвакуировать и вывезти из зоны подтопления", - сказал Салмин.
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происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления

Мэр Салмин: в Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная Уральская улица в Оренбурге
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная Уральская улица в Оренбурге
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УФА, 10 апр – РИА Новости. В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".
"Восемьсот шестьдесят пять человек эвакуировано, за сутки дополнительно 43 человека, из них трое ребятишек. В ПВРах у нас сейчас находятся 58 человек. Все дети в ПВР, а их 11 человек, несмотря, что они разного возраста, образовательный процесс с ними проводится, горячим питанием все обеспечены. Все контракты с санитарными вопросами даже для стирки все заключено, все работает. Сейчас максимальная задача всех эвакуировать и вывезти из зоны подтопления", - сказал Салмин.
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ПроисшествияОренбургНаводнения в России — 2024
 
 
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