https://ria.ru/20240410/orenburg-1939032160.html
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления
В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:16
2024-04-10T11:16
2024-04-10T11:16
происшествия
оренбург
наводнения в россии — 2024
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УФА, 10 апр – РИА Новости. В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "Восемьсот шестьдесят пять человек эвакуировано, за сутки дополнительно 43 человека, из них трое ребятишек. В ПВРах у нас сейчас находятся 58 человек. Все дети в ПВР, а их 11 человек, несмотря, что они разного возраста, образовательный процесс с ними проводится, горячим питанием все обеспечены. Все контракты с санитарными вопросами даже для стирки все заключено, все работает. Сейчас максимальная задача всех эвакуировать и вывезти из зоны подтопления", - сказал Салмин.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления
Мэр Салмин: в Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления