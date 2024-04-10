https://ria.ru/20240410/orenburg-1939032160.html

В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления

В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбурге эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления

В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:16

2024-04-10T11:16

2024-04-10T11:16

происшествия

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 10 апр – РИА Новости. В Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировано в общей сложности 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают, сил и средств у спасателей достаточно, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "Восемьсот шестьдесят пять человек эвакуировано, за сутки дополнительно 43 человека, из них трое ребятишек. В ПВРах у нас сейчас находятся 58 человек. Все дети в ПВР, а их 11 человек, несмотря, что они разного возраста, образовательный процесс с ними проводится, горячим питанием все обеспечены. Все контракты с санитарными вопросами даже для стирки все заключено, все работает. Сейчас максимальная задача всех эвакуировать и вывезти из зоны подтопления", - сказал Салмин.

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

оренбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024