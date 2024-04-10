https://ria.ru/20240410/orenburg-1939030581.html

Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды

Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды - РИА Новости, 10.04.2024

Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды

Татарстан отправил для жителей Оренбургской области 37,5 тонны бутилированной воды, которую доставят сотрудники регионального управления МЧС РФ, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:10

2024-04-10T11:10

2024-04-10T11:35

оренбургская область

россия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

ильсур метшин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Татарстан отправил для жителей Оренбургской области 37,5 тонны бутилированной воды, которую доставят сотрудники регионального управления МЧС РФ, сообщает ведомство. "По решению раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова из Казани для жителей Оренбургской области, эвакуированных из зоны подтопления, отправили 37,5 тонны бутилированной воды. Доставку осуществляют сотрудники главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Глава Татарстана написал в своем Telegram-канале, что из республики в Оренбургскую область уже отправлено несколько фур с питьевой водой. По словам Минниханова, в центрах сбора помощи в муниципалитетах Татарстана также проводится формирование гуманитарного груза от жителей республики. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в Оренбургскую область отправлено 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров. Он отметил, что решается вопрос и о другой помощи жителям пострадавшего региона. Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" накануне объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области. В частности, в штабе сбора гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240410/voda-1938990271.html

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938825139.html

оренбургская область

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, происшествия, наводнения в россии — 2024