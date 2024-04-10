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Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды - РИА Новости, 10.04.2024
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11:10 10.04.2024 (обновлено: 11:35 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939030581.html
Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды
Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды - РИА Новости, 10.04.2024
Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды
Татарстан отправил для жителей Оренбургской области 37,5 тонны бутилированной воды, которую доставят сотрудники регионального управления МЧС РФ, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:10
2024-04-10T11:35
оренбургская область
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
ильсур метшин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единая россия
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Татарстан отправил для жителей Оренбургской области 37,5 тонны бутилированной воды, которую доставят сотрудники регионального управления МЧС РФ, сообщает ведомство. "По решению раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова из Казани для жителей Оренбургской области, эвакуированных из зоны подтопления, отправили 37,5 тонны бутилированной воды. Доставку осуществляют сотрудники главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Глава Татарстана написал в своем Telegram-канале, что из республики в Оренбургскую область уже отправлено несколько фур с питьевой водой. По словам Минниханова, в центрах сбора помощи в муниципалитетах Татарстана также проводится формирование гуманитарного груза от жителей республики. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в Оренбургскую область отправлено 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров. Он отметил, что решается вопрос и о другой помощи жителям пострадавшего региона. Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" накануне объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области. В частности, в штабе сбора гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240410/voda-1938990271.html
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938825139.html
оренбургская область
россия
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оренбургская область, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Ильсур Метшин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Единая Россия, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Татарстан отправил жителям Оренбуржья 37,5 тонны питьевой воды

Татарстан отправил в Оренбургскую область 37,5 тонны бутилированной воды

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ТатарстанБутилированная вода для жителей Оренбургской области из Республики Татарстан. 10 апреля 2024
Бутилированная вода для жителей Оренбургской области из Республики Татарстан. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
Бутилированная вода для жителей Оренбургской области из Республики Татарстан. 10 апреля 2024
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Татарстан отправил для жителей Оренбургской области 37,5 тонны бутилированной воды, которую доставят сотрудники регионального управления МЧС РФ, сообщает ведомство.
"По решению раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова из Казани для жителей Оренбургской области, эвакуированных из зоны подтопления, отправили 37,5 тонны бутилированной воды. Доставку осуществляют сотрудники главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
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Глава Татарстана написал в своем Telegram-канале, что из республики в Оренбургскую область уже отправлено несколько фур с питьевой водой. По словам Минниханова, в центрах сбора помощи в муниципалитетах Татарстана также проводится формирование гуманитарного груза от жителей республики.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в Оренбургскую область отправлено 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров. Он отметил, что решается вопрос и о другой помощи жителям пострадавшего региона.
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Инфографика
Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" накануне объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области. В частности, в штабе сбора гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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Оренбургская областьРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановИльсур МетшинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Единая РоссияПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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