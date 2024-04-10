https://ria.ru/20240410/orenburg-1939016357.html

Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге

Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге - РИА Новости, 10.04.2024

Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге

Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды, сообщила организация в официальном... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:09

2024-04-10T10:09

2024-04-10T10:59

происшествия

оренбургская область

оренбург

орск

молодая гвардия единой россии

молодая гвардия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды, сообщила организация в официальном telegram-канале организации. "Мы выехали в поселок Ленинский Луч. Он находится в зоне подтопления. Пока воды здесь не так много, но угрозы есть. Мы прошли по жилым домам и дополнительно информировали людей об эвакуации в пункты временного размещения. Помимо этого мы стараемся своими силами приостановить поток воды. Для этого выстраиваем импровизированные дамбы. Будем продолжать работу до тех пор, пока люди будут нуждаться в нашей поддержке", – приводятся слова федерального координатора "Молодой Гвардии" по ПФО Андрея Шакулова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html

оренбургская область

оренбург

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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