https://ria.ru/20240410/orenburg-1939016357.html
Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге
Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге - РИА Новости, 10.04.2024
Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге
Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды, сообщила организация в официальном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:09
2024-04-10T10:09
2024-04-10T10:59
происшествия
оренбургская область
оренбург
орск
молодая гвардия единой россии
молодая гвардия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды, сообщила организация в официальном telegram-канале организации. "Мы выехали в поселок Ленинский Луч. Он находится в зоне подтопления. Пока воды здесь не так много, но угрозы есть. Мы прошли по жилым домам и дополнительно информировали людей об эвакуации в пункты временного размещения. Помимо этого мы стараемся своими силами приостановить поток воды. Для этого выстраиваем импровизированные дамбы. Будем продолжать работу до тех пор, пока люди будут нуждаться в нашей поддержке", – приводятся слова федерального координатора "Молодой Гвардии" по ПФО Андрея Шакулова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге
Волонтеры "Молодой гвардии" помогли укрепить дамбу в Оренбурге