https://ria.ru/20240410/orenburg-1938995218.html

В оренбургском ПВР организовали учебные занятия

В оренбургском ПВР организовали учебные занятия - РИА Новости, 10.04.2024

В оренбургском ПВР организовали учебные занятия

Для детей, которые не имеют возможности выехать из пункта временного размещения Оренбурга в школы, организован образовательный процесс, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:09

2024-04-10T09:09

2024-04-10T09:09

общество

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Для детей, которые не имеют возможности выехать из пункта временного размещения Оренбурга в школы, организован образовательный процесс, сообщила РИА Новости начальник ПВР в школе №11 Марина Некрасова. "Для детей есть детская комната игровая… Сейчас у нас идет образовательный процесс для тех детей, которые из других школ, но не имеют возможности выехать в школы. Мы для них ведем образовательный процесс с 9 до 13:00", - рассказала начальник ПВР РИА Новости. Кроме того, она отметила, что во второй половине дня волонтеры проводят с детьми игры на воздухе, если позволяет погода.

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938896006.html

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общество, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024