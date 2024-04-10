https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года - РИА Новости, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:56
2024-04-10T07:56
2024-04-10T11:29
происшествия
оренбургская область
оренбург
алексей кудин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года. "Это не максимум. Вода доходила до возвышенности, все было под водой, вплотную подходила к девятиэтажкам. Сейчас там довольно приличный перепад … В 1993 году было даже больше. То есть, больше 30 лет такого разлива не было", - сказал Кудинов. Он добавил, что в 1990-е годы такой разлив "был нормой" и, так как паводки развиваются "по спирали", то периодически подобные разливы повторяются. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938980679.html
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
оренбургская область
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Кадры из района Авиагородок в Оренбурге
Кадры из района Авиагородок в Оренбурге. Чтобы передвигаться по улицам, нужны либо лодка, либо водонепроницаемый костюм.
2024-04-10T07:56
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РИА Новости
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происшествия, оренбургская область, оренбург, алексей кудин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Алексей Кудин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
В одном из подтопленных районов Оренбурга подобного паводка не было с 1993 года