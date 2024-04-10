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Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года - РИА Новости, 10.04.2024
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07:56 10.04.2024 (обновлено: 11:29 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года - РИА Новости, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:56
2024-04-10T11:29
происшествия
оренбургская область
оренбург
алексей кудин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года. "Это не максимум. Вода доходила до возвышенности, все было под водой, вплотную подходила к девятиэтажкам. Сейчас там довольно приличный перепад … В 1993 году было даже больше. То есть, больше 30 лет такого разлива не было", - сказал Кудинов. Он добавил, что в 1990-е годы такой разлив "был нормой" и, так как паводки развиваются "по спирали", то периодически подобные разливы повторяются. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938980679.html
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оренбургская область
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Дарья Буймова
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4.7
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Кадры из района Авиагородок в Оренбурге
Кадры из района Авиагородок в Оренбурге. Чтобы передвигаться по улицам, нужны либо лодка, либо водонепроницаемый костюм.
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происшествия, оренбургская область, оренбург, алексей кудин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Алексей Кудин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года

В одном из подтопленных районов Оренбурга подобного паводка не было с 1993 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
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Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года.
"Это не максимум. Вода доходила до возвышенности, все было под водой, вплотную подходила к девятиэтажкам. Сейчас там довольно приличный перепад … В 1993 году было даже больше. То есть, больше 30 лет такого разлива не было", - сказал Кудинов.
Он добавил, что в 1990-е годы такой разлив "был нормой" и, так как паводки развиваются "по спирали", то периодически подобные разливы повторяются.
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ПроисшествияОренбургская областьОренбургАлексей КудинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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