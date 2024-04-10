https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года

Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года - РИА Новости, 10.04.2024

Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года

Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:56

2024-04-10T07:56

2024-04-10T11:29

происшествия

оренбургская область

оренбург

алексей кудин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил РИА Новости, что подобного паводка в микрорайоне Форштадт в Оренбурге не было более 30 лет - с 1993 года. "Это не максимум. Вода доходила до возвышенности, все было под водой, вплотную подходила к девятиэтажкам. Сейчас там довольно приличный перепад … В 1993 году было даже больше. То есть, больше 30 лет такого разлива не было", - сказал Кудинов. Он добавил, что в 1990-е годы такой разлив "был нормой" и, так как паводки развиваются "по спирали", то периодически подобные разливы повторяются. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938980679.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

оренбургская область

оренбург

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Кадры из района Авиагородок в Оренбурге Кадры из района Авиагородок в Оренбурге. Чтобы передвигаться по улицам, нужны либо лодка, либо водонепроницаемый костюм. 2024-04-10T07:56 true PT0M14S

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Дарья Буймова

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