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В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов - РИА Новости, 10.04.2024
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов
В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:28
2024-04-10T06:28
2024-04-10T10:08
оренбург
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. Ранее он сообщил, что более 300 домовладений подтопило в Оренбурге за ночь. "В данный момент (затопит - ред.) все те же микрорайоны, вода будет прибавлять в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, затопит еще около 200 частных домовладений", - сказал Кудинов.
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оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов
Замглавы Оренбурга Кудинов: в городе может затопить еще около 200 частных домов