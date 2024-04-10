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В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов - РИА Новости, 10.04.2024
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06:28 10.04.2024 (обновлено: 10:08 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938981859.html
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов - РИА Новости, 10.04.2024
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов
В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:28
2024-04-10T10:08
оренбург
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. Ранее он сообщил, что более 300 домовладений подтопило в Оренбурге за ночь. "В данный момент (затопит - ред.) все те же микрорайоны, вода будет прибавлять в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, затопит еще около 200 частных домовладений", - сказал Кудинов.
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оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов

Замглавы Оренбурга Кудинов: в городе может затопить еще около 200 частных домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМестные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге. 10 апреля 2024
Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге. 10 апреля 2024
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов.
Ранее он сообщил, что более 300 домовладений подтопило в Оренбурге за ночь.
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"В данный момент (затопит - ред.) все те же микрорайоны, вода будет прибавлять в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, затопит еще около 200 частных домовладений", - сказал Кудинов.
 
ОренбургАлексей КудинПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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