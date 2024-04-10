https://ria.ru/20240410/orenburg-1938981859.html

В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов

В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов - РИА Новости, 10.04.2024

В мэрии Оренбурга предупредили об угрозе затопления около 200 частных домов

В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T06:28

2024-04-10T06:28

2024-04-10T10:08

оренбург

алексей кудин

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В ближайшее время еще около 200 частных домовладений может затопить в Оренбурге, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. Ранее он сообщил, что более 300 домовладений подтопило в Оренбурге за ночь. "В данный момент (затопит - ред.) все те же микрорайоны, вода будет прибавлять в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, затопит еще около 200 частных домовладений", - сказал Кудинов.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

оренбург

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оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, происшествия