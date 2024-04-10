https://ria.ru/20240410/opasnost-1939221907.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T23:10

2024-04-10T23:10

2024-04-10T23:11

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

курская область

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курская область, роман старовойт