https://ria.ru/20240410/opasnost-1939221907.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T23:10
2024-04-10T23:10
2024-04-10T23:11
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА