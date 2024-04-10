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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 10.04.2024 (обновлено: 23:11 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/opasnost-1939221907.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T23:10
2024-04-10T23:11
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман Старовойт
 
 
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