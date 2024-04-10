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В Херсонской области отменили режим авиационной опасности - РИА Новости, 10.04.2024
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17:06 10.04.2024 (обновлено: 17:15 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/opasnost-1939147528.html
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности - РИА Новости, 10.04.2024
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности, предупреждение продлилось около часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:06
2024-04-10T17:15
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. В Херсонской области отменили режим авиационной опасности, предупреждение продлилось около часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.Режим опасности объявили в среду в 16.07 мск."Отбой авиационной опасности в Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.03 мск.
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности

В Херсонской области через час отменили режим авиационной опасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. В Херсонской области отменили режим авиационной опасности, предупреждение продлилось около часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.
Режим опасности объявили в среду в 16.07 мск.
"Отбой авиационной опасности в Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.03 мск.
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