https://ria.ru/20240410/opasnost-1939147528.html
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности - РИА Новости, 10.04.2024
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности, предупреждение продлилось около часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:06
2024-04-10T17:06
2024-04-10T17:15
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. В Херсонской области отменили режим авиационной опасности, предупреждение продлилось около часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.Режим опасности объявили в среду в 16.07 мск."Отбой авиационной опасности в Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.03 мск.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
В Херсонской области через час отменили режим авиационной опасности