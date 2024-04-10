https://ria.ru/20240410/onlayn-torgovlya-1939026895.html
Число МСП в онлайн-торговле достигло 387 тысяч в I квартале 2024 года
Число МСП в онлайн-торговле достигло 387 тысяч в I квартале 2024 года - РИА Новости, 10.04.2024
Число МСП в онлайн-торговле достигло 387 тысяч в I квартале 2024 года
По итогам первого квартала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли достигло 387 тысяч, из которых около половины РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:00
2024-04-10T11:00
2024-04-10T11:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. По итогам первого квартала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли достигло 387 тысяч, из которых около половины открылось в 2023 году, сообщает пресс-служба КМСП.По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, резкий рост численности малого и среднего бизнеса в этом сегменте начался на фоне пандемии, когда в обществе появился массовый запрос на дистанционные покупки."В 2023 году в нашей стране было открыто 170 тысяч новых компаний, которые занимаются онлайн-торговлей. То есть фактически половина от общего числа МСП в данной сфере (на конец марта это было 387 тысяч). Данная цифра в 9 раз больше, чем было до начала пандемии. На ее фоне люди стали повсеместно заказывать товары и продукты из дома. Первым на этот запрос среагировал малый и микробизнес. Он, как более подвижный и гибкий, оперативно сформировал для потребителей подходящее предложение", — цитирует пресс-служба Исаевича.Он добавил, что онлайн-торговля — явление относительно молодое в России, в связи с чем 99% (386,5 из 387 тысяч) действующих в этой сфере бизнесов относятся к микропредприятиям. При этом потенциал к росту в этой сфере есть, подчеркнул Исаевич"В рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, общий объем финансовой поддержки в онлайн-торговле за 2023 год составил 5 миллиардов рублей, это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году", — подчеркнул гендиректор.Он напомнил, что сегодня Корпорация МСП совместно с маркетплейсами занимается работой по урегулированию отношений между предпринимателями и торговыми площадками для сохранения на рынке прозрачных, честных и взаимовыгодных отношениях. Для этого в 2023 году был подписан специальный меморандум.
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938922764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, корпорация мсп, россия, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. По итогам первого квартала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли достигло 387 тысяч, из которых около половины открылось в 2023 году, сообщает пресс-служба КМСП.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича
, резкий рост численности малого и среднего бизнеса в этом сегменте начался на фоне пандемии, когда в обществе появился массовый запрос на дистанционные покупки.
"В 2023 году в нашей стране было открыто 170 тысяч новых компаний, которые занимаются онлайн-торговлей. То есть фактически половина от общего числа МСП в данной сфере (на конец марта это было 387 тысяч). Данная цифра в 9 раз больше, чем было до начала пандемии. На ее фоне люди стали повсеместно заказывать товары и продукты из дома. Первым на этот запрос среагировал малый и микробизнес. Он, как более подвижный и гибкий, оперативно сформировал для потребителей подходящее предложение", — цитирует пресс-служба Исаевича.
Он добавил, что онлайн-торговля — явление относительно молодое в России, в связи с чем 99% (386,5 из 387 тысяч) действующих в этой сфере бизнесов относятся к микропредприятиям. При этом потенциал к росту в этой сфере есть, подчеркнул Исаевич
"В рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, общий объем финансовой поддержки в онлайн-торговле за 2023 год составил 5 миллиардов рублей, это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году", — подчеркнул гендиректор.
Он напомнил, что сегодня Корпорация МСП совместно с маркетплейсами занимается работой по урегулированию отношений между предпринимателями и торговыми площадками для сохранения на рынке прозрачных, честных и взаимовыгодных отношениях. Для этого в 2023 году был подписан специальный меморандум.