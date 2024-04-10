https://ria.ru/20240410/onlayn-torgovlya-1939026895.html

Число МСП в онлайн-торговле достигло 387 тысяч в I квартале 2024 года

Число МСП в онлайн-торговле достигло 387 тысяч в I квартале 2024 года - РИА Новости, 10.04.2024

Число МСП в онлайн-торговле достигло 387 тысяч в I квартале 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли достигло 387 тысяч, из которых около половины РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:00

2024-04-10T11:00

2024-04-10T11:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. По итогам первого квартала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли достигло 387 тысяч, из которых около половины открылось в 2023 году, сообщает пресс-служба КМСП.По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, резкий рост численности малого и среднего бизнеса в этом сегменте начался на фоне пандемии, когда в обществе появился массовый запрос на дистанционные покупки."В 2023 году в нашей стране было открыто 170 тысяч новых компаний, которые занимаются онлайн-торговлей. То есть фактически половина от общего числа МСП в данной сфере (на конец марта это было 387 тысяч). Данная цифра в 9 раз больше, чем было до начала пандемии. На ее фоне люди стали повсеместно заказывать товары и продукты из дома. Первым на этот запрос среагировал малый и микробизнес. Он, как более подвижный и гибкий, оперативно сформировал для потребителей подходящее предложение", — цитирует пресс-служба Исаевича.Он добавил, что онлайн-торговля — явление относительно молодое в России, в связи с чем 99% (386,5 из 387 тысяч) действующих в этой сфере бизнесов относятся к микропредприятиям. При этом потенциал к росту в этой сфере есть, подчеркнул Исаевич"В рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, общий объем финансовой поддержки в онлайн-торговле за 2023 год составил 5 миллиардов рублей, это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году", — подчеркнул гендиректор.Он напомнил, что сегодня Корпорация МСП совместно с маркетплейсами занимается работой по урегулированию отношений между предпринимателями и торговыми площадками для сохранения на рынке прозрачных, честных и взаимовыгодных отношениях. Для этого в 2023 году был подписан специальный меморандум.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, корпорация мсп, россия, александр исаевич