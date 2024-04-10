https://ria.ru/20240410/odessa-1939201225.html
ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области
ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области
Транспортная инфраструктура в Одесской области подверглась обстрелу, повреждена автозаправочная станция, сообщает в среду оперативное командование ВСУ,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:21
2024-04-10T20:21
2024-04-10T20:21
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Транспортная инфраструктура в Одесской области подверглась обстрелу, повреждена автозаправочная станция, сообщает в среду оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление. Украинский телеканал "Общественное" ранее в среду сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. "Атакована транспортная инфраструктура (в Одесской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСУ. Утверждается, что после взрывов также повреждена автозаправочная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области
ВСУ: в Одесской области обстреляли транспортную структуру, повреждена АЗС