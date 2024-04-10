https://ria.ru/20240410/odessa-1939201225.html

ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области

ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ сообщили об обстреле транспортной структуры в Одесской области

Транспортная инфраструктура в Одесской области подверглась обстрелу, повреждена автозаправочная станция, сообщает в среду оперативное командование ВСУ,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:21

2024-04-10T20:21

2024-04-10T20:21

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Транспортная инфраструктура в Одесской области подверглась обстрелу, повреждена автозаправочная станция, сообщает в среду оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление. Украинский телеканал "Общественное" ранее в среду сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. "Атакована транспортная инфраструктура (в Одесской области – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСУ. Утверждается, что после взрывов также повреждена автозаправочная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, одесса, вооруженные силы украины