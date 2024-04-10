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В Одессе прогремели повторные взрывы, пишут СМИ
В Одессе прогремели повторные взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
В Одессе прогремели повторные взрывы, пишут СМИ
Повторные взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:47
2024-04-10T11:47
2024-04-10T11:47
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее СМИ сообщали о серии взрывов в городе. На Украине тревога звучит в семи регионах, в том числе в Одесской области. "В Одессе слышны повторные взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Одессе прогремели повторные взрывы, пишут СМИ
"Общественное": в Одессе прогремели повторные взрывы после воздушной тревоги