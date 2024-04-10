https://ria.ru/20240410/odessa-1938989954.html

Власти Украины заявили о повреждении энергообъекта в Одессе

Власти Украины заявили о повреждении энергообъекта в Одессе - РИА Новости, 10.04.2024

Власти Украины заявили о повреждении энергообъекта в Одессе

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в ночь на среду взрывами в городе Одесса на юге Украины, сообщил глава Одесской областной военной администрации... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:34

2024-04-10T08:34

2024-04-10T08:34

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в ночь на среду взрывами в городе Одесса на юге Украины, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. "Под прицелом снова находилась энергетическая инфраструктура. Поврежден энергетический объект", - написал Кипер. По его данным, под ударами оказались объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240410/odessa-1938979630.html

https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, одесса, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины