Власти Украины заявили о повреждении энергообъекта в Одессе
Власти Украины утверждают, что взрывы в Одессе повредили энергообъект
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в ночь на среду взрывами в городе Одесса на юге Украины, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
"Под прицелом снова находилась энергетическая инфраструктура. Поврежден энергетический объект", - написал Кипер.
По его данным, под ударами оказались объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одесской области объекты логистики получили повреждения при взрывах
10 октября 2023, 08:38