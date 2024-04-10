https://ria.ru/20240410/odessa-1938979630.html
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в городе Одесса на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:40
2024-04-10T05:40
2024-04-10T05:40
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Одесса на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html
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В мире, Одесса, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв