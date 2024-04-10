https://ria.ru/20240410/odessa-1938542331.html

Освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков (1944)

Освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков (1944) - РИА Новости, 10.04.2024

Освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков (1944)

Одесса была оккупирована румынскими войсками 16 октября 1941 года. В годы оккупации значительная часть еврейского населения города (около 40 тысяч человек) была РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T04:00

2024-04-10T04:00

2024-04-10T04:00

справки

одесса

вторая мировая война (1939-1945)

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Одесса была оккупирована румынскими войсками 16 октября 1941 года. В годы оккупации значительная часть еврейского населения города (около 40 тысяч человек) была уничтожена, другая (около 35 тысяч) – депортирована. Несмотря на такое положение в Одессе и ее окрестностях активно действовали партизанские отряды, укрытием которым служили катакомбы.В ходе Березнеговато-Снигиревской операции силами 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского была разгромлена 6-я армия – это создало предпосылки для продолжения наступления и освобождения Одессы. По плану Одесской операции части Красной армии должны были нанести основной удар по противнику с Южного Буга, в общем направлении на Раздельную и Тирасполь, с целью охватить с северо-запада группировку противника, действовавшую на побережье и в Одессе. Одновременно южный охват советского наступления должен был двигаться в общем направлении на Николаев и Одессу. Советские войска на начало операции насчитывали порядка 470 тысяч человек, более 12,5 тысячи орудий и минометов, 435 танков и самоходно-артиллерийских установок. Группировка 6-й армии насчитывала 350 тысяч человек, около 3,2 тысячи орудий минометов, 160 танков и штурмовых орудий. Хотя войска 3-го Украинского фронта обладали некоторым превосходством в силах, перед ними стояла сложная задача, так как противник занимал выгодные позиции. Трудности предстоящей операции усугублялись распутицей, которая ограничивала маневр войск и подвоз материальных средств. Одесская наступательная операция началась в ночь на 27 марта, когда армии правого крыла и центра 3-го Украинского фронта приступили к расширению ранее захваченных плацдармов на правом берегу Южного Буга. После этого благодаря вводу конно-механизированной группы генерала Иссы Плиева удалось осуществить прорыв немецкого фронта 6-й армии и рассечь его на две части, охватив при этом южную часть.28 марта советские войска в ходе тяжелых боев освободили Николаев. При взятии города был осуществлен лодочный десант под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского в порт Николаева. Десант морской пехоты погиб почти полностью, но выполнил поставленную задачу – его героические действия существенно помогли во взятии города советскими войсками, наступавшими с реки Ингулец.6-я немецкая армия под давлением угрозы, нависшей над ее левым флангом и тылом, вынуждена была начать отход за реку Днестр. Войска 3-го Украинского фронта перешли к преследованию противника в направлении Тирасполя и Раздельной. 30 марта на левом крыле фронта советской армией с помощью морского десанта был освобожден Очаков и развернуто наступление на Одессу. 4 апреля части Красной армии овладели железнодорожным узлом "Раздельная" и перерезали последнюю железнодорожную ветку, связывавшую между собой войска противника.С выходом советских войск в район Раздельной 6-я армия была рассечена на две части: одна ее часть отбрасывалась к Тирасполю, другая – охватывалась частями Красной армии с севера и северо-запада и прижималась к Одессе, что создавало угрозу ее окружения.Германское командование понимало опасность, создавшуюся для его группировки в районе Одессы, и в течение 5 и 6 апреля стало спешно подтягивать свои войска в район к юго-востоку от Раздельной. 6 апреля немцы нанесли удар. В результате упорных боев противнику удалось потеснить советские части из района юго-восточнее Раздельной, выйти к переправам через реку Кучуруган и соединиться со своими войсками, действовавшими северо-западнее Раздельной.Создавшееся положение вынудило советское командование подтянуть дополнительные силы в район Раздельной. 7 апреля в результате непрерывных боев войскам Красной армии удалось расчленить прорывавшуюся группировку противника на две части – одна сумела соединиться со своими войсками, отходящими на Тирасполь, другая снова была отброшена к югу и юго-востоку от Раздельной.Тем временем советские войска центра и левого крыла фронта все ближе подходили к Одессе. К вечеру 9 апреля части армии противника оказались в условиях почти полного окружения. Лишь в районе Овидиополя оставался путь отхода с последующей переправой через Днестровский лиман, куда направилась основная часть тылов, а потом и боевых войск одесской группировки. Крупные соединения пехоты пытались пробиться к переправам через Днестр в районе Беляевки. Вечером 9 апреля и в ночь на 10 апреля бегство противника из-под Одессы приняло массовый характер.В ночь на 10 апреля войска советской армии после короткой артиллерийской подготовки атаковали врага в Одессе в нескольких направлениях – с запада и с севера и северо-запада. К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью освобождена.В ходе Одесской наступательной операции, несмотря на весеннюю распутицу, советское командование смогло реализовать преимущества, полученные после завершения Березнеговато-Снигиревской операции. Был освобожден один из крупнейших городов СССР, удалось выйти к следующей крупной водной преграде – Днестру и захватить плацдарм на его западном берегу, который будет использован в Ясско-Кишиневской операции – одной из самых успешных для советских войск во Второй мировой войне. За время операции противник потерял свыше 27 тысяч человек убитыми и более 11 тысяч пленными, 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием.В ознаменование одержанной победы в Москве прогремел салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 27 соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении города, было присвоено почетное наименование "Одесских". За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, более двух тысяч человек награждены орденами и медалями СССР.1 мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одесса был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, одесса, вторая мировая война (1939-1945), ссср