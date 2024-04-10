https://ria.ru/20240410/obsledovanie-1939130766.html

Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему

Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему - РИА Новости, 10.04.2024

Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему

Молодожены Костромской области смогут пройти обследование репродуктивной системы в лучших клиниках региона, постановлению подписал губернатор Сергей Ситников,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:31

2024-04-10T16:31

2024-04-10T16:31

костромская область

костромская область

сергей ситников

россия

кострома

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939134315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9ef27293022dddbf9e48e9cdeafcfb3.jpg

КОСТРОМА, 10 апр – РИА Новости. Молодожены Костромской области смогут пройти обследование репродуктивной системы в лучших клиниках региона, постановлению подписал губернатор Сергей Ситников, сообщает областная администрация. О новой мере поддержки молодых семей губернатор ранее объявил на официальном открытии Года семьи в Костромской области. Глава региона подчеркнул — поддержка семей определена президентом России Владимиром Путиным приоритетом социальной политики государства. "Сертификаты на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья будут вручаться молодоженам в ЗАГСе в день регистрации брака. Сертификат получат жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Воспользоваться документом можно в течение года", - говорится в сообщении. На основании обследований молодожены получат комплексное заключение о состоянии репродуктивной системы, возможных проблемах и способах их решения. Реализация проекта для молодоженов, разработанного по поручению губернатора Сергея Ситникова, начнется с мая текущего года. "Молодой паре для принятия решения о рождении малыша важно быть уверенными в своем здоровье и в том, что ребенок тоже будет здоров", - отметил Сергей Ситников. По данным администрации Костромской области, в регионе ежегодно расширяется спектр мер поддержки семей с детьми. Так, родители новорожденных с 2020 года при выписке из роддома получают от региона комплекты одежды. Семьям, где появляется на свет третий и последующий ребенок, с прошлого года область перечисляет по 100 тысяч рублей, независимо от уровня дохода. В этом году, в рамках плана, разработанного к Году семьи, в регионе реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых семейных пар.

https://ria.ru/20240408/semya-1938715459.html

костромская область

россия

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область, сергей ситников, россия, кострома