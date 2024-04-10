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Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему - РИА Новости, 10.04.2024
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Костромская область
Костромская область
 
16:31 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/obsledovanie-1939130766.html
Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему
Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему - РИА Новости, 10.04.2024
Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему
Молодожены Костромской области смогут пройти обследование репродуктивной системы в лучших клиниках региона, постановлению подписал губернатор Сергей Ситников,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:31
2024-04-10T16:31
костромская область
костромская область
сергей ситников
россия
кострома
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КОСТРОМА, 10 апр – РИА Новости. Молодожены Костромской области смогут пройти обследование репродуктивной системы в лучших клиниках региона, постановлению подписал губернатор Сергей Ситников, сообщает областная администрация. О новой мере поддержки молодых семей губернатор ранее объявил на официальном открытии Года семьи в Костромской области. Глава региона подчеркнул — поддержка семей определена президентом России Владимиром Путиным приоритетом социальной политики государства. "Сертификаты на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья будут вручаться молодоженам в ЗАГСе в день регистрации брака. Сертификат получат жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Воспользоваться документом можно в течение года", - говорится в сообщении. На основании обследований молодожены получат комплексное заключение о состоянии репродуктивной системы, возможных проблемах и способах их решения. Реализация проекта для молодоженов, разработанного по поручению губернатора Сергея Ситникова, начнется с мая текущего года. "Молодой паре для принятия решения о рождении малыша важно быть уверенными в своем здоровье и в том, что ребенок тоже будет здоров", - отметил Сергей Ситников. По данным администрации Костромской области, в регионе ежегодно расширяется спектр мер поддержки семей с детьми. Так, родители новорожденных с 2020 года при выписке из роддома получают от региона комплекты одежды. Семьям, где появляется на свет третий и последующий ребенок, с прошлого года область перечисляет по 100 тысяч рублей, независимо от уровня дохода. В этом году, в рамках плана, разработанного к Году семьи, в регионе реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых семейных пар.
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костромская область, сергей ситников, россия, кострома
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Россия, Кострома

Молодожены Костромской области смогут обследовать репродуктивную систему

© iStock.com / LacheevМолодая пара на консультации у врача
Молодая пара на консультации у врача - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© iStock.com / Lacheev
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КОСТРОМА, 10 апр – РИА Новости. Молодожены Костромской области смогут пройти обследование репродуктивной системы в лучших клиниках региона, постановлению подписал губернатор Сергей Ситников, сообщает областная администрация.
О новой мере поддержки молодых семей губернатор ранее объявил на официальном открытии Года семьи в Костромской области. Глава региона подчеркнул — поддержка семей определена президентом России Владимиром Путиным приоритетом социальной политики государства.
"Сертификаты на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья будут вручаться молодоженам в ЗАГСе в день регистрации брака. Сертификат получат жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Воспользоваться документом можно в течение года", - говорится в сообщении.
На основании обследований молодожены получат комплексное заключение о состоянии репродуктивной системы, возможных проблемах и способах их решения. Реализация проекта для молодоженов, разработанного по поручению губернатора Сергея Ситникова, начнется с мая текущего года.
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"Молодой паре для принятия решения о рождении малыша важно быть уверенными в своем здоровье и в том, что ребенок тоже будет здоров", - отметил Сергей Ситников.
По данным администрации Костромской области, в регионе ежегодно расширяется спектр мер поддержки семей с детьми. Так, родители новорожденных с 2020 года при выписке из роддома получают от региона комплекты одежды. Семьям, где появляется на свет третий и последующий ребенок, с прошлого года область перечисляет по 100 тысяч рублей, независимо от уровня дохода. В этом году, в рамках плана, разработанного к Году семьи, в регионе реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых семейных пар.
 
Костромская областьКостромская областьСергей СитниковРоссияКострома
 
 
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