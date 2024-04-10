https://ria.ru/20240410/nikolaev-1939057777.html
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье
Весь Николаев обесточен, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:25
2024-04-10T11:25
2024-04-10T12:26
специальная военная операция на украине
происшествия
николаев (украина)
сергей лебедев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Весь Николаев обесточен, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Весь Николаев обесточен около получаса", - заявил собеседник агентства, не уточняя детали.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, николаев (украина), сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Украина
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье
Координатор подполья сообщил, что во всем Николаеве пропал свет