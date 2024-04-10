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Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 10.04.2024 (обновлено: 12:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/nikolaev-1939057777.html
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье
Весь Николаев обесточен, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:25
2024-04-10T12:26
специальная военная операция на украине
происшествия
николаев (украина)
сергей лебедев
украина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Весь Николаев обесточен, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Весь Николаев обесточен около получаса", - заявил собеседник агентства, не уточняя детали.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
николаев (украина)
украина
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происшествия, николаев (украина), сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Украина
Во всем Николаеве пропал свет, сообщило подполье

Координатор подполья сообщил, что во всем Николаеве пропал свет

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Весь Николаев обесточен, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Весь Николаев обесточен около получаса", - заявил собеседник агентства, не уточняя детали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевУкраина
 
 
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