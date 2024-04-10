https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938973185.html
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:09
2024-04-10T03:09
2024-04-10T03:21
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Позже телеканал сообщил о взрывах в Николаевской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240410/zaporozhe-1938969581.html
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В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Николаеве прогремел ряд взрывов