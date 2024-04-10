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Готовьте мешки для трупов. В Нидерландах захотели противостоять России - РИА Новости, 10.04.2024
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04:30 10.04.2024 (обновлено: 10:40 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/niderlandy-1938976681.html
Готовьте мешки для трупов. В Нидерландах захотели противостоять России
Готовьте мешки для трупов. В Нидерландах захотели противостоять России - РИА Новости, 10.04.2024
Готовьте мешки для трупов. В Нидерландах захотели противостоять России
Нидерландам придется привыкнуть к тому факту, что им придется заплатить высокую цену за свою безопасность, заявил в ходе выступления в Лейденском университете... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T04:30
2024-04-10T10:40
в мире
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нидерланды
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марк рютте
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Нидерландам придется привыкнуть к тому факту, что им придется заплатить высокую цену за свою безопасность, заявил в ходе выступления в Лейденском университете уходящий в отставку министр по вопросам внешней торговли страны Джеффри ван Леувен, его речь приводится на сайте правительства.Министр, ранее занимавший пост советника премьер-министра Марка Рютте по национальной безопасности, призвал Нидерланды и Европу к более решительным действиям в мире в условиях геополитического противостояния, так как, по его мнению, время, когда Запад в вопросах безопасности мог рассчитывать на США, прошло."Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов", — сказал ван Леувен.Как заявил политик, геополитические противники Запада, в число которых он включил Россию, Китай и Иран, должны быть "убеждены в том, что мы готовы применить силу", это якобы необходимо для сохранения мира."Нужна жесткость — иначе нам будет сложно защитить свои интересы в мире &lt;…&gt; И именно поэтому я выступаю за более "реальную политику" в нашей внешней политике. Иметь смелость защищать свои идеалы с помощью инструментов силы. Решительной рукой превратить суровый мир в лучшее место. На мой взгляд, такова роль Нидерландов и Европы на мировой арене", — утверждает ван Леувен.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240410/ssha-1938971317.html
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в мире, россия, нидерланды, европа, марк рютте, владимир путин, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Европа, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
Готовьте мешки для трупов. В Нидерландах захотели противостоять России

Министр ван Леувен: Нидерландам придется заплатить цену за безопасность

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Нидерландам придется привыкнуть к тому факту, что им придется заплатить высокую цену за свою безопасность, заявил в ходе выступления в Лейденском университете уходящий в отставку министр по вопросам внешней торговли страны Джеффри ван Леувен, его речь приводится на сайте правительства.
Министр, ранее занимавший пост советника премьер-министра Марка Рютте по национальной безопасности, призвал Нидерланды и Европу к более решительным действиям в мире в условиях геополитического противостояния, так как, по его мнению, время, когда Запад в вопросах безопасности мог рассчитывать на США, прошло.
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"Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов", — сказал ван Леувен.
Как заявил политик, геополитические противники Запада, в число которых он включил Россию, Китай и Иран, должны быть "убеждены в том, что мы готовы применить силу", это якобы необходимо для сохранения мира.
"Нужна жесткость — иначе нам будет сложно защитить свои интересы в мире <…> И именно поэтому я выступаю за более "реальную политику" в нашей внешней политике. Иметь смелость защищать свои идеалы с помощью инструментов силы. Решительной рукой превратить суровый мир в лучшее место. На мой взгляд, такова роль Нидерландов и Европы на мировой арене", — утверждает ван Леувен.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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