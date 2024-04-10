Рейтинг@Mail.ru
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 10.04.2024 (обновлено: 13:28 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/neyroplastichnost-1939075695.html
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать - РИА Новости, 10.04.2024
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
2024-04-10T12:00
2024-04-10T13:28
правда тела
подкаст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939075541_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5af05f832a80309a5864f726ba0a3178.png
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
audio/mpeg
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939075541_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f8ab4cf6c026e299f176eb625e8adc52.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать

Правда тела
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
12:00
Читать ria.ru в
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала