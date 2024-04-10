https://ria.ru/20240410/neyroplastichnost-1939075695.html
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать - РИА Новости, 10.04.2024
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
2024-04-10T12:00
2024-04-10T12:00
2024-04-10T13:28
правда тела
подкаст
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Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
audio/mpeg
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио
Правда тела. Что такое нейропластичность и как ее натренировать
Понятие "нейропластичность" появилось еще в 19-м веке, но за следующее столетие термин несколько изменил свое первоначальное значение. Что означает это загадочное (и уже модное) слово, зачем человеку это свойство и как оно помогает в нейрореабилитации, какие "тренировки для мозга" принесут пользу и как укрепить нейронные связи.