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Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения - РИА Новости, 10.04.2024
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15:41 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения
Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения - РИА Новости, 10.04.2024
Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения
Метеорологи еще в начале марта предупреждали власти Оренбургской области о возможной угрозе наводнения, то, что ситуация с половодьем будет сложной, было ясно... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:41
2024-04-10T15:41
оренбургская область
урал
прорыв дамбы в орске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Метеорологи еще в начале марта предупреждали власти Оренбургской области о возможной угрозе наводнения, то, что ситуация с половодьем будет сложной, было ясно из анализа гидрологической ситуации, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). "Прогноз элементов водного и ледового режима рек и водохранилищ в период весеннего половодья 2024 года в бассейнах реки Волга и реки Урал был выпущен и разослан органам власти Оренбургской области 5 марта, уточнённый – 28 марта. О том, что ситуация с половодьем в Оренбургской области будет сложной, было ясно из анализа гидрологической ситуации за период с октября 2023 года по март 2024. Так, осеннее увлажнение почвы в 2023 году в бассейне Урала было выше нормы (198-370%), а максимальные запасы воды в снежном покрове в 2024 году по всему бассейну составили 105-142% нормы", - сообщила агентству заместитель начальника Приволжского УГМС Ольга Николаева. По данным специалистов, глубина промерзания почвы на конец февраля наблюдалась в пределах от 11 до 145 сантиметров, а максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Урала, по прогнозу, ожидались на 50-270 сантиметров выше среднемноголетних значений. "При интенсивном развитии весенних процессов достижение значений опасной отметки на большинстве рек было ожидаемым", - подчеркнула метеоролог. Она отметила, что 7 и 11 марта органам власти Оренбургской области было направлено предупреждение об ожидаемом подтоплении населенных пунктов и хозяйственных объектов региона в период половодья 2024 года. В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения.
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оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения

Метеорологи в марте предупреждали власти Оренбуржья о возможном наводнении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Метеорологи еще в начале марта предупреждали власти Оренбургской области о возможной угрозе наводнения, то, что ситуация с половодьем будет сложной, было ясно из анализа гидрологической ситуации, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
"Прогноз элементов водного и ледового режима рек и водохранилищ в период весеннего половодья 2024 года в бассейнах реки Волга и реки Урал был выпущен и разослан органам власти Оренбургской области 5 марта, уточнённый – 28 марта. О том, что ситуация с половодьем в Оренбургской области будет сложной, было ясно из анализа гидрологической ситуации за период с октября 2023 года по март 2024. Так, осеннее увлажнение почвы в 2023 году в бассейне Урала было выше нормы (198-370%), а максимальные запасы воды в снежном покрове в 2024 году по всему бассейну составили 105-142% нормы", - сообщила агентству заместитель начальника Приволжского УГМС Ольга Николаева.
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По данным специалистов, глубина промерзания почвы на конец февраля наблюдалась в пределах от 11 до 145 сантиметров, а максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Урала, по прогнозу, ожидались на 50-270 сантиметров выше среднемноголетних значений.
«
"При интенсивном развитии весенних процессов достижение значений опасной отметки на большинстве рек было ожидаемым", - подчеркнула метеоролог.
Она отметила, что 7 и 11 марта органам власти Оренбургской области было направлено предупреждение об ожидаемом подтоплении населенных пунктов и хозяйственных объектов региона в период половодья 2024 года.
В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения.
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