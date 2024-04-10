https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939076033.html

Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу

Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу - РИА Новости, 10.04.2024

Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу

Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области возводят и укрепляют дамбу у домов, чтобы защититься от паводка, передает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:29

2024-04-10T13:29

2024-04-10T13:29

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области возводят и укрепляют дамбу у домов, чтобы защититься от паводка, передает корреспондент РИА Новости. На окраине ЖК работает экскаватор, который насыпает грунт на дамбу и укрепляет ее. Местные жители сообщили, что ведут работы несколько суток. При этом уровень воды приближается к высоте дамбы. По словам жителей ЖК, такого паводка на этой территории раньше не наблюдалось.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 января в Оренбургской области возводят дамбу, чтобы защититься от паводка. Они рассказали, что ведут работы уже несколько суток. 2024-04-10T13:29 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024