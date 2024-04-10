https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939076033.html
Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу
Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу - РИА Новости, 10.04.2024
Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу
Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области возводят и укрепляют дамбу у домов, чтобы защититься от паводка, передает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:29
2024-04-10T13:29
2024-04-10T13:29
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939074047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3e94ce23f6f2fe767d2c90b96fc7f5a.jpg
ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области возводят и укрепляют дамбу у домов, чтобы защититься от паводка, передает корреспондент РИА Новости. На окраине ЖК работает экскаватор, который насыпает грунт на дамбу и укрепляет ее. Местные жители сообщили, что ведут работы несколько суток. При этом уровень воды приближается к высоте дамбы. По словам жителей ЖК, такого паводка на этой территории раньше не наблюдалось.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939074047_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1399cd4bc287272e1a5448762ce1cbf.jpg
Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу
Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 января в Оренбургской области возводят дамбу, чтобы защититься от паводка. Они рассказали, что ведут работы уже несколько суток.
2024-04-10T13:29
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят дамбу
Жители ЖК "Радужный" в Оренбургской области возводят и укрепляют дамбу