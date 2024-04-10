https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html

Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения

Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения - РИА Новости, 10.04.2024

Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения

Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал молитвами поддержать людей, оказавшихся в зоне бедствия... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:51

2024-04-10T08:51

2024-04-10T08:55

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москва

оренбургская область

равиль гайнутдин

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал молитвами поддержать людей, оказавшихся в зоне бедствия из-за паводка. "Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот. Прошу поддержать их молитвенным словом, оказать по возможности иную помощь", - сказал муфтий в среду во время торжественной проповеди в Соборной мечети российской столицы. Религиозный деятель отметил, что в трудную минуту люди обязаны оказывать помощь друг другу. "Именно в такие моменты, в тяжёлые минуты и часы, необходима любая поддержка соотечественникам. Мы не оставим их один на один со стихией", - сказал муфтий Равиль Гайнутдин.

https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

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Дарья Буймова

россия, москва, оренбургская область, равиль гайнутдин, происшествия, религия