https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html
Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения
Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения - РИА Новости, 10.04.2024
Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения
Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал молитвами поддержать людей, оказавшихся в зоне бедствия... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:51
2024-04-10T08:51
2024-04-10T08:55
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал молитвами поддержать людей, оказавшихся в зоне бедствия из-за паводка. "Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот. Прошу поддержать их молитвенным словом, оказать по возможности иную помощь", - сказал муфтий в среду во время торжественной проповеди в Соборной мечети российской столицы. Религиозный деятель отметил, что в трудную минуту люди обязаны оказывать помощь друг другу. "Именно в такие моменты, в тяжёлые минуты и часы, необходима любая поддержка соотечественникам. Мы не оставим их один на один со стихией", - сказал муфтий Равиль Гайнутдин.
https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html
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россия, москва, оренбургская область, равиль гайнутдин, происшествия, религия
Россия, Москва, Оренбургская область, Равиль Гайнутдин, Происшествия, Религия, Религия
Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения
Глава ДУМ призвал молитвенно поддержать пострадавших от стихии соотечественников
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал молитвами поддержать людей, оказавшихся в зоне бедствия из-за паводка.
"Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот. Прошу поддержать их молитвенным словом, оказать по возможности иную помощь", - сказал муфтий в среду во время торжественной проповеди в Соборной мечети российской столицы.
Религиозный деятель отметил, что в трудную минуту люди обязаны оказывать помощь друг другу.
"Именно в такие моменты, в тяжёлые минуты и часы, необходима любая поддержка соотечественникам. Мы не оставим их один на один со стихией", - сказал муфтий Равиль Гайнутдин.