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Парк "Бузулукский бор" в Оренбуржье затопило на площади 11 тысяч гектаров - РИА Новости, 10.04.2024
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07:32 10.04.2024 (обновлено: 07:37 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/natspark-1938985244.html
Парк "Бузулукский бор" в Оренбуржье затопило на площади 11 тысяч гектаров
Парк "Бузулукский бор" в Оренбуржье затопило на площади 11 тысяч гектаров - РИА Новости, 10.04.2024
Парк "Бузулукский бор" в Оренбуржье затопило на площади 11 тысяч гектаров
Территория национального парка "Бузулукский бор" на площади не менее 11 тысяч гектаров затоплена из-за разлива реки Самара в Оренбуржье, в зоне затопления... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:32
2024-04-10T07:37
прорыв дамбы в орске
самара
оренбургская область
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Территория национального парка "Бузулукский бор" на площади не менее 11 тысяч гектаров затоплена из-за разлива реки Самара в Оренбуржье, в зоне затопления оказалось порядка шести обустроенных мест отдыха, сообщил нацпарк в своем Telegram-канале."Из-за разлива реки Самара сегодня затоплена территория национального парка на площади не менее 11 тысяч гектаров, из берегов вышли десятки пойменных озёр, в зоне затопления оказалось не менее шести обустроенных мест отдыха. Ущерб будет возможно оценить после отхода воды", - говорится в сообщении.По данным нацпарка, наибольший уровень подъёма воды отмечается на реке Самара, где 9 апреля на ближайшем гидрологическом посту достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений - 895 сантиметров, что на 115 сантиметров выше критического уровня."Ранее абсолютный максимум - 860 сантиметров - наблюдался 18 апреля 2011. За прошедшие сутки уровень повысился на 72 сантиметра. Паводковая ситуация в национальном парке "Бузулукский бор" остается сложной", - добавили в нацпарке.В Оренбургской области введен режим ЧС федерального значения.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
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прорыв дамбы в орске, самара, оренбургская область
Прорыв дамбы в Орске, Самара, Оренбургская область
Парк "Бузулукский бор" в Оренбуржье затопило на площади 11 тысяч гектаров

В Оренбуржье затопило нацпарк "Бузулукский бор" на площади 11 тысяч гектаров

© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"Последствия прорыва дамбы в Бузулукском бору в Оренбуржье
Последствия прорыва дамбы в Бузулукском бору в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"
Последствия прорыва дамбы в Бузулукском бору в Оренбуржье. Архивное фото
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Территория национального парка "Бузулукский бор" на площади не менее 11 тысяч гектаров затоплена из-за разлива реки Самара в Оренбуржье, в зоне затопления оказалось порядка шести обустроенных мест отдыха, сообщил нацпарк в своем Telegram-канале.
"Из-за разлива реки Самара сегодня затоплена территория национального парка на площади не менее 11 тысяч гектаров, из берегов вышли десятки пойменных озёр, в зоне затопления оказалось не менее шести обустроенных мест отдыха. Ущерб будет возможно оценить после отхода воды", - говорится в сообщении.
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По данным нацпарка, наибольший уровень подъёма воды отмечается на реке Самара, где 9 апреля на ближайшем гидрологическом посту достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений - 895 сантиметров, что на 115 сантиметров выше критического уровня.
"Ранее абсолютный максимум - 860 сантиметров - наблюдался 18 апреля 2011. За прошедшие сутки уровень повысился на 72 сантиметра. Паводковая ситуация в национальном парке "Бузулукский бор" остается сложной", - добавили в нацпарке.
В Оренбургской области введен режим ЧС федерального значения.
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Прорыв дамбы в ОрскеСамараОренбургская область
 
 
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