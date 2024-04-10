https://ria.ru/20240410/napadenie-1939216988.html

Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо

Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо - РИА Новости, 10.04.2024

Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо

Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения после нападения с ножом в центре Бордо, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:12

2024-04-10T22:12

2024-04-10T22:20

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения после нападения с ножом в центре Бордо, передаёт телеканал BFMTV.Нападение произошло вечером в среду на набережной в центре города.По меньшей мере один человек погиб, ещё двое получили ранения, передаёт телеканал со ссылкой на источник в полиции. По ее данным, один из раненых находится в критическом состоянии.Нападавший попытался скрыться с места преступления, но был застрелен полицией.

https://ria.ru/20240408/napadenie-1938647853.html

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в мире, бордо, франция