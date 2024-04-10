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Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо - РИА Новости, 10.04.2024
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22:12 10.04.2024 (обновлено: 22:20 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/napadenie-1939216988.html
Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо
Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо - РИА Новости, 10.04.2024
Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо
Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения после нападения с ножом в центре Бордо, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:12
2024-04-10T22:20
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения после нападения с ножом в центре Бордо, передаёт телеканал BFMTV.Нападение произошло вечером в среду на набережной в центре города.По меньшей мере один человек погиб, ещё двое получили ранения, передаёт телеканал со ссылкой на источник в полиции. По ее данным, один из раненых находится в критическом состоянии.Нападавший попытался скрыться с места преступления, но был застрелен полицией.
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в мире, бордо, франция
В мире, Бордо, Франция
Один человек погиб, двое ранены после нападения в Бордо

Один человек погиб, двое получили ранения после нападения с ножом в Бордо

© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции . Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили тяжёлые ранения после нападения с ножом в центре Бордо, передаёт телеканал BFMTV.
Нападение произошло вечером в среду на набережной в центре города.
По меньшей мере один человек погиб, ещё двое получили ранения, передаёт телеканал со ссылкой на источник в полиции. По ее данным, один из раненых находится в критическом состоянии.
Нападавший попытался скрыться с места преступления, но был застрелен полицией.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Германии при нападении с ножом в поезде пострадал человек
8 апреля, 16:36
 
В миреБордоФранция
 
 
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