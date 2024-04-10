https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

Оказались в аду. В США раскрыли, что произошло с наемниками на Украине

Оказались в аду. В США раскрыли, что произошло с наемниками на Украине - РИА Новости, 10.04.2024

Оказались в аду. В США раскрыли, что произошло с наемниками на Украине

На Украине стало меньше иностранных наемников после их массовой гибели в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:28

2024-04-10T18:28

2024-04-10T18:28

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На Украине стало меньше иностранных наемников после их массовой гибели в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works."Наемники стали осознавать, что война – это ад, не шутка и не игра. Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание. Сегодня, думаю, на поле боя можно заметить все меньше наемников", — указал он.По словам Риттера, ВСУ начали более активно бросать в бой иностранных военных во время прошлогоднего наступления, стремясь таким образом заполнить опустевшие ряды ВСУ, но большинство из них были уничтожены российскими подразделениями.Эксперт утверждает, что все меньше иностранных граждан хотят воевать за Киев, поскольку быть наемником на Украине сравнимо со смертным приговором.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html

https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html

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украина, россия, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире