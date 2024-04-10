https://ria.ru/20240410/naemniki-1939060461.html

Власти Чехии разрешили более 150 наемникам поехать на Украину, пишут СМИ

Власти Чехии разрешили более 150 наемникам поехать на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

Власти Чехии разрешили более 150 наемникам поехать на Украину, пишут СМИ

Более 150 наемников из Чехии, выступающих на стороне ВСУ, получили разрешение у руководства страны на участие в конфликте на Украине, их число может увеличиться РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:35

2024-04-10T12:35

2024-04-10T12:47

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 150 наемников из Чехии, выступающих на стороне ВСУ, получили разрешение у руководства страны на участие в конфликте на Украине, их число может увеличиться в будущем, так как власти хотят сделать процесс согласования более гибким, сообщило Чешское телевидение. "Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет. Более 150 из них получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана, однако в будущем число чехов, воюющих за Украину, может увеличиться. Аппарат нынешнего главы государства в сотрудничестве с министерствами хочет скорректировать процесс согласования, сделав его более гибким", - говорится в сообщении Чешского телевидения, которое приводит портал телеканала ERR. Как сообщается, первые чешские наемники прибыли на Украину в марте 2022 года. Один из наемников рассказал, что служит в разведке, а также участвует в курсах по использованию дронов, где лекции читают люди, непосредственно участвовавшие в боевых действиях. Он признался, что самое худшее, что он пережил во время конфликта - это "собирать друзей на фронте, чтобы привезти домой к их семьям или женам хотя бы что-то". Другой наемник, который находится на Украине больше года, рассказал, что испытывает страх непосредственно в бою, учитывая высокие риски погибнуть. Он также заявил, что был бы рад, если бы на Украину приехали профессиональные военные. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности в середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://radiosputnik.ru/20240409/vsu-1938939323.html

https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html

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в мире, чехия, россия, украина, петр павел, дмитрий песков, нато, милош земан, вооруженные силы украины