https://ria.ru/20240410/moskva-1939271111.html
Специалисты промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов
Специалисты промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов - РИА Новости, 11.04.2024
Специалисты промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов в преддверии 12 апреля, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-10T15:40
2024-04-10T15:40
2024-04-11T10:27
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов в преддверии 12 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проводят промывки столичных памятников и монументов. В преддверии Дня космонавтики привели в порядок после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее Космонавтов на ВДНХ", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что для промывки было использовано специальное моющее средство с нейтральным составом, специалисты тщательно очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. По словам Бирюкова, до конца апреля будет промыто в общей сложности около 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. "В работах задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20240409/moskva-1938792039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов в преддверии 12 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проводят промывки столичных памятников и монументов. В преддверии Дня космонавтики привели в порядок после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее Космонавтов на ВДНХ", - сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что для промывки было использовано специальное моющее средство с нейтральным составом, специалисты тщательно очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.
По словам Бирюкова, до конца апреля будет промыто в общей сложности около 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
"В работах задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - добавил Бирюков.