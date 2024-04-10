https://ria.ru/20240410/moskva-1939271111.html

Специалисты промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов

Специалисты промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов - РИА Новости, 11.04.2024

Специалисты промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов в преддверии 12 апреля, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-10T15:40

2024-04-10T15:40

2024-04-11T10:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли памятник Циолковскому и бюсты на Аллее Космонавтов в преддверии 12 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проводят промывки столичных памятников и монументов. В преддверии Дня космонавтики привели в порядок после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее Космонавтов на ВДНХ", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что для промывки было использовано специальное моющее средство с нейтральным составом, специалисты тщательно очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. По словам Бирюкова, до конца апреля будет промыто в общей сложности около 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. "В работах задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20240409/moskva-1938792039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы