https://ria.ru/20240410/moskva-1938920014.html

Ефимов: в Некрасовке реорганизуют неэффективно используемые территории

Ефимов: в Некрасовке реорганизуют неэффективно используемые территории - РИА Новости, 10.04.2024

Ефимов: в Некрасовке реорганизуют неэффективно используемые территории

Городские власти назначили оператора, который займется реорганизацией участков земли в ЮВАО в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:07

2024-04-10T11:07

2024-04-10T11:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Городские власти назначили оператора, который займется реорганизацией участков земли в ЮВАО в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Современное городское пространство появится в Некрасовке на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. Там возведут более 608 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье и необходимую социальную и деловую инфраструктуру. Проект реализует назначенный городом оператор – ООО "Некрасовка Север". Вложения в его реализацию оцениваются почти в 152 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 миллиарда рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в результате реализации проекта будет создано порядка 3,6 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что в проект КРТ попали 8 участков земли на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского, а также в Проектируемом проезде № 4296. При этом большая часть из них не застроена и не используется. Данные территории отличаются высокой транспортной доступностью. Так, недалеко расположена станция Московского метрополитена "Некрасовка" и проходит участок МСД.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что реализация данного проекта позволит создать на этой территории 483,3 тыс. кв. м жилья и 119 тыс. кв. м социальной и общественно-деловой недвижимости, в том числе детсады для 600 ребят и школы, где смогут учиться свыше тысячи человек. Он добавил, что там появятся ТЦ площадью 50 тыс. кв. м, офисы, отделения банков, аптеки, а также кафе. Гаман уточнил, что проектом планируется построить современное производство.Мэр столицы Сергей Собянин ранее принял решение о КРТ нежилой застройки в районе Некрасовка.В рамках программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что в Северо-Восточном административном округе Москвы назначенные властями столицы операторы реализуют 5 проектов комплексного развития территорий. Там появятся современные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, а также деловые и производственные объекты.

https://ria.ru/20240409/lgota-1938704710.html

https://ria.ru/20240409/korpusa-1938700574.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, московский метрополитен