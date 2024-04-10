https://ria.ru/20240410/moshenniki-1939063387.html

Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина

Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина - РИА Новости, 10.04.2024

Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина

Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:49

2024-04-10T12:49

2024-04-10T13:23

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - сказала глава ЦБ. "Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами", - добавила Набиуллина. Ранее Минфин РФ заявлял, что почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф