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Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина - РИА Новости, 10.04.2024
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12:49 10.04.2024 (обновлено: 13:23 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/moshenniki-1939063387.html
Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина
Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина - РИА Новости, 10.04.2024
Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина
Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:49
2024-04-10T13:23
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - сказала глава ЦБ. "Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами", - добавила Набиуллина. Ранее Минфин РФ заявлял, что почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Центробанк пока не может справиться с мошенниками, признала Набиуллина

Набиуллина: Центробанку нужны новые решения, чтобы одолеть мошенников в отрасли

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центральному банку России пока не удается справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - сказала глава ЦБ.
"Об этом мы говорили и на комитетах, и на встречах с фракциями... Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами", - добавила Набиуллина.
Ранее Минфин РФ заявлял, что почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками, одной из самых распространенных схем является телефонное мошенничество.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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