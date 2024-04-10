https://ria.ru/20240410/moshennichestvo-1939085007.html

Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников

Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников - РИА Новости, 10.04.2024

Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:58

2024-04-10T13:58

2024-04-10T13:58

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко наказывать. "Развиваются технологии, мошенники их осваивают. Сейчас, используя их, грабят наших граждан. Надо нам здесь взять, привлечь к работе всех, кто к этому имеет отношение, и как можно быстрее принять на законодательном уровне решения… Надо разговаривать, объяснять, но и наказывать более жёстко", - сказал он на пленарном заседании. Володин отметил, что важной представляется просветительская работа в этой сфере. "У нас жертвами мошенников были и депутаты Государственной Думы. И сколько мы не говорили бы, обязательно попадутся на какие-то фейковые каналы, письма от знакомых", - добавил он.

https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф