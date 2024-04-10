https://ria.ru/20240410/moshennichestvo-1939085007.html
Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников
Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников - РИА Новости, 10.04.2024
Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:58
2024-04-10T13:58
2024-04-10T13:58
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко наказывать. "Развиваются технологии, мошенники их осваивают. Сейчас, используя их, грабят наших граждан. Надо нам здесь взять, привлечь к работе всех, кто к этому имеет отношение, и как можно быстрее принять на законодательном уровне решения… Надо разговаривать, объяснять, но и наказывать более жёстко", - сказал он на пленарном заседании. Володин отметил, что важной представляется просветительская работа в этой сфере. "У нас жертвами мошенников были и депутаты Государственной Думы. И сколько мы не говорили бы, обязательно попадутся на какие-то фейковые каналы, письма от знакомых", - добавил он.
https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_86415c0069159539e1bff8a0c8955514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил проработать тему защиты граждан от мошенников
Володин предложил проработать тему борьбы с финансовыми мошенниками
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на законодательном уровне следует проработать тему защиты граждан от финансовых мошенников, которых нужно жестко наказывать.
"Развиваются технологии, мошенники их осваивают. Сейчас, используя их, грабят наших граждан. Надо нам здесь взять, привлечь к работе всех, кто к этому имеет отношение, и как можно быстрее принять на законодательном уровне решения… Надо разговаривать, объяснять, но и наказывать более жёстко", - сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что важной представляется просветительская работа в этой сфере.
"У нас жертвами мошенников были и депутаты Государственной Думы. И сколько мы не говорили бы, обязательно попадутся на какие-то фейковые каналы, письма от знакомых", - добавил он.