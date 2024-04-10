https://ria.ru/20240410/moldaviya-1939172939.html
Премьер Молдавии призвал объяснить, что страна не готовится к войне
Премьер Молдавии призвал объяснить, что страна не готовится к войне - РИА Новости, 10.04.2024
Премьер Молдавии призвал объяснить, что страна не готовится к войне
Премьер Молдавии Дорин Речан обратился к министру обороны Анатолию Носатому с просьбой объяснить, что республика не ведет подготовку к войне, несмотря на то что РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:24
2024-04-10T18:24
2024-04-10T18:24
в мире
молдавия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан обратился к министру обороны Анатолию Носатому с просьбой объяснить, что республика не ведет подготовку к войне, несмотря на то что граждане республики получают повестки. Речан на заседании правительства в среду попросил министерство обороны разобраться со слухами, которые возникают из-за рассылки повесток призывникам и резервистам. "Паникеров становится все больше и больше. Министр, пожалуйста, объясните столько раз, сколько это необходимо, что такие вещи происходят десятилетиями, и мы не готовимся к войне", - заявил Речан обращаясь к Носатому. Премьер попросил пересмотреть информацию в повестках и документах, которые предоставляются гражданским лицам и экономическим агентам. Речан настаивает, что в публичной информации не должно быть места для трактовок и двойных толкований. Минобороны в марте сообщило, что планирует в этом году четыре раза провести учения для резервистов. В конце февраля министерство обороны Молдавии начало проводить учет транспортных средств, которые принадлежат госпредприятиям и экономическим агентам. В случае объявления мобилизации автомобили должны быть переданы военным. Речь идет о действии закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, который действует в республике с 2002 года. В рамках этого же закона власти ежегодно составляют списки всех транспортных средств, которыми владеют госпредприятия и экономические агенты, а также лиц, которые способны управлять техникой.
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938973874.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, дорин речан
В мире, Молдавия, Дорин Речан
Премьер Молдавии призвал объяснить, что страна не готовится к войне
Премьер Молдавии попросил министра обороны объяснить, что подготовки к войне нет
КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан обратился к министру обороны Анатолию Носатому с просьбой объяснить, что республика не ведет подготовку к войне, несмотря на то что граждане республики получают повестки.
Речан на заседании правительства в среду попросил министерство обороны разобраться со слухами, которые возникают из-за рассылки повесток призывникам и резервистам.
"Паникеров становится все больше и больше. Министр, пожалуйста, объясните столько раз, сколько это необходимо, что такие вещи происходят десятилетиями, и мы не готовимся к войне", - заявил Речан обращаясь к Носатому. Премьер попросил пересмотреть информацию в повестках и документах, которые предоставляются гражданским лицам и экономическим агентам. Речан настаивает, что в публичной информации не должно быть места для трактовок и двойных толкований.
Минобороны в марте сообщило, что планирует в этом году четыре раза провести учения для резервистов.
В конце февраля министерство обороны Молдавии начало проводить учет транспортных средств, которые принадлежат госпредприятиям и экономическим агентам. В случае объявления мобилизации автомобили должны быть переданы военным. Речь идет о действии закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, который действует в республике с 2002 года. В рамках этого же закона власти ежегодно составляют списки всех транспортных средств, которыми владеют госпредприятия и экономические агенты, а также лиц, которые способны управлять техникой.