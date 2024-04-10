https://ria.ru/20240410/moldaviya-1939040388.html

В Молдавии стартовали переговоры по продаже участка для посольства США

В Молдавии стартовали переговоры по продаже участка для посольства США - РИА Новости, 10.04.2024

В Молдавии стартовали переговоры по продаже участка для посольства США

Правительство Молдавии приняло решение о начале переговоров с США о продаже земли в Кишиневе под будущую штаб-квартиру американского посольства, заявил в среду... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:39

2024-04-10T11:39

2024-04-10T11:39

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молдавия

сша

кишинев

дорин речан

игорь додон

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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение о начале переговоров с США о продаже земли в Кишиневе под будущую штаб-квартиру американского посольства, заявил в среду глава кабмина Дорин Речан. Ранее представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Занимавший в то время пост президента Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, Соцпартия и партия "Шор", у которых было большинство, отменили передачу земли дипмиссии, но Конституционный суд признал эти действия незаконными. США и Молдавия 28 апреля 2022 года подписали соглашение о продаже территории бывшего республиканского стадиона. Парламент республики в мае 2022 года в финальном чтении утвердил продажу участка. "Против этого проекта или воздержавшихся нет", - сказал Речан на заседании, трансляция которого велась в прямом эфире на странице правительства в соцсети Facebook*. Согласно принятому правительством решению, возглавит официальную делегацию, которая уполномочена провести переговоры по проекту соглашения, генеральный секретарь кабмина Артур Мижа. Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913608859.html

https://ria.ru/20231115/moldaviya-1909594634.html

молдавия

сша

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, сша, кишинев, дорин речан, игорь додон