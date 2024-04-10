https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938973874.html

Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию

Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию - РИА Новости, 10.04.2024

Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию

В Гагаузской автономии не видят никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:25

2024-04-10T03:25

2024-04-10T03:47

молдавия

россия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

игорь гросу

нато

таможенный союз

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Гагаузской автономии не видят никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, молдавские власти делают все, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера, жители постоянно слышат о каких-то "призывах срочников", соглашениях с НАТО. "Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим", - сказала Гуцул. Ранее руководство Молдавии приняло национальную стратегию безопасности, в которой говорится об увеличении расходов на оборону, а также о том, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом стратегии. Также президент Молдавии Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу неоднократно заявляли в СМИ, что самую большую угрозу нацбезопасности представляет Россия. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

молдавия

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гагаузия

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молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, игорь гросу, нато, таможенный союз