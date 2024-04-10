Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию
Глава Гагаузии Гуцул: нет предпосылок того, что Россия хочет атаковать Молдавию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Гагаузской автономии не видят никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
По ее словам, молдавские власти делают все, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера, жители постоянно слышат о каких-то "призывах срочников", соглашениях с НАТО.
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"Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим", - сказала Гуцул.
Ранее руководство Молдавии приняло национальную стратегию безопасности, в которой говорится об увеличении расходов на оборону, а также о том, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом стратегии. Также президент Молдавии Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу неоднократно заявляли в СМИ, что самую большую угрозу нацбезопасности представляет Россия.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.