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Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию - РИА Новости, 10.04.2024
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03:25 10.04.2024 (обновлено: 03:47 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938973874.html
Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию
Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию
В Гагаузской автономии не видят никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:25
2024-04-10T03:47
молдавия
россия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
игорь гросу
нато
таможенный союз
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Гагаузской автономии не видят никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. По ее словам, молдавские власти делают все, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера, жители постоянно слышат о каких-то "призывах срочников", соглашениях с НАТО. "Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим", - сказала Гуцул. Ранее руководство Молдавии приняло национальную стратегию безопасности, в которой говорится об увеличении расходов на оборону, а также о том, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом стратегии. Также президент Молдавии Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу неоднократно заявляли в СМИ, что самую большую угрозу нацбезопасности представляет Россия. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
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молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, игорь гросу, нато, таможенный союз
Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Игорь Гросу, НАТО, Таможенный союз, В мире
В мире
Глава Гагаузии оценила угрозу нападения России на Молдавию

Глава Гагаузии Гуцул: нет предпосылок того, что Россия хочет атаковать Молдавию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Гагаузской автономии не видят никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
По ее словам, молдавские власти делают все, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера, жители постоянно слышат о каких-то "призывах срочников", соглашениях с НАТО.
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"Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим", - сказала Гуцул.
Ранее руководство Молдавии приняло национальную стратегию безопасности, в которой говорится об увеличении расходов на оборону, а также о том, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом стратегии. Также президент Молдавии Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу неоднократно заявляли в СМИ, что самую большую угрозу нацбезопасности представляет Россия.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуИгорь ГросуНАТОТаможенный союз
 
 
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