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Вопрос мобилизации женщин на Украине не рассматривается, утверждают в Киеве - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/mobilizatsiya-1939137550.html
Вопрос мобилизации женщин на Украине не рассматривается, утверждают в Киеве
Вопрос мобилизации женщин на Украине не рассматривается, утверждают в Киеве - РИА Новости, 10.04.2024
Вопрос мобилизации женщин на Украине не рассматривается, утверждают в Киеве
Власти Украины не рассматривают вопрос мобилизации женщин в ряды ВСУ, заявили в среду в украинском центре противодействия дезинформации. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:37
2024-04-10T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
израиль
оксана григорьева
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Украины не рассматривают вопрос мобилизации женщин в ряды ВСУ, заявили в среду в украинском центре противодействия дезинформации. "Вопрос мобилизации женщин на Украине не стоит в повестке дня… Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин… Вопрос мобилизации женщин сегодня неактуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизоваться в силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое – не планируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Отмечается, что информация о мобилизации женщин является фейковой. Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева в интервью Times заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле. На данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
https://ria.ru/20240409/demobilizatsiya-1938954439.html
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913928026.html
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в мире, украина, киев, израиль, оксана григорьева, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Израиль, Оксана Григорьева, Вооруженные силы Украины
Вопрос мобилизации женщин на Украине не рассматривается, утверждают в Киеве

В Киеве заявили, что Украина не рассматривает мобилизацию женщин в ряды ВСУ

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Украины не рассматривают вопрос мобилизации женщин в ряды ВСУ, заявили в среду в украинском центре противодействия дезинформации.
«
"Вопрос мобилизации женщин на Украине не стоит в повестке дня… Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин… Вопрос мобилизации женщин сегодня неактуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизоваться в силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое – не планируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Отмечается, что информация о мобилизации женщин является фейковой.
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Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева в интервью Times заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле.
На данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИзраильОксана ГригорьеваВооруженные силы Украины
 
 
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