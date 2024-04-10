Вопрос мобилизации женщин на Украине не рассматривается, утверждают в Киеве
В Киеве заявили, что Украина не рассматривает мобилизацию женщин в ряды ВСУ
© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Власти Украины не рассматривают вопрос мобилизации женщин в ряды ВСУ, заявили в среду в украинском центре противодействия дезинформации.
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"Вопрос мобилизации женщин на Украине не стоит в повестке дня… Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин… Вопрос мобилизации женщин сегодня неактуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизоваться в силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое – не планируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Отмечается, что информация о мобилизации женщин является фейковой.
Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева в интервью Times заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле.
На данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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