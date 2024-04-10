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Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 10.04.2024
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Религия
 
09:58 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/mishustin-1939011420.html
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 10.04.2024
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив, что он наполняет сердца миллионов верующих... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:58
2024-04-10T09:58
религия
россия
михаил мишустин
ураза-байрам
общество
религия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив, что он наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ураза-байрам – праздник разговенья – отмечается в этом году 10 апреля и знаменует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Это один из самых значимых религиозных праздников в исламе, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. "Примите мои поздравления с наступлением Ураза-байрама – одного из самых значимых религиозных праздников в исламе. Он является источником духовного совершенствования, наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, искренним стремлением совершать благие дела, проявлять милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Мусульманская умма вносит большой вклад в поддержание межконфессионального диалога, способствует сохранению межнационального мира и согласия, принимает активное участие в реализации социальных программ и благотворительных проектов", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил важность взаимодействия мусульманской уммы с органами государственной власти и общественными организациями, укрепления ею традиционных семейных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Искренне желаю вам и всем российским мусульманам доброго здоровья, благополучия и всего самого хорошего", - заключил премьер.
https://ria.ru/20240410/uraza-bayram-1938569022.html
https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html
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россия, михаил мишустин, ураза-байрам, общество, религия
Религия, Россия, Михаил Мишустин, Ураза-байрам, Общество, Религия
Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мишустин: Ураза-байрам наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив, что он наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ураза-байрам – праздник разговенья – отмечается в этом году 10 апреля и знаменует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Это один из самых значимых религиозных праздников в исламе, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
02:30
"Примите мои поздравления с наступлением Ураза-байрама – одного из самых значимых религиозных праздников в исламе. Он является источником духовного совершенствования, наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, искренним стремлением совершать благие дела, проявлять милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Мусульманская умма вносит большой вклад в поддержание межконфессионального диалога, способствует сохранению межнационального мира и согласия, принимает активное участие в реализации социальных программ и благотворительных проектов", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил важность взаимодействия мусульманской уммы с органами государственной власти и общественными организациями, укрепления ею традиционных семейных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения.
"Искренне желаю вам и всем российским мусульманам доброго здоровья, благополучия и всего самого хорошего", - заключил премьер.
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Ураза-байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника
21 февраля, 17:13
 
РелигияРоссияМихаил МишустинУраза-байрамОбществоРелигия
 
 
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