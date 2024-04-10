https://ria.ru/20240410/mishustin-1939011420.html

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 10.04.2024

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив, что он наполняет сердца миллионов верующих... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:58

2024-04-10T09:58

2024-04-10T09:58

религия

россия

михаил мишустин

ураза-байрам

общество

религия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив, что он наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ураза-байрам – праздник разговенья – отмечается в этом году 10 апреля и знаменует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Это один из самых значимых религиозных праздников в исламе, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. "Примите мои поздравления с наступлением Ураза-байрама – одного из самых значимых религиозных праздников в исламе. Он является источником духовного совершенствования, наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближним, искренним стремлением совершать благие дела, проявлять милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Мусульманская умма вносит большой вклад в поддержание межконфессионального диалога, способствует сохранению межнационального мира и согласия, принимает активное участие в реализации социальных программ и благотворительных проектов", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил важность взаимодействия мусульманской уммы с органами государственной власти и общественными организациями, укрепления ею традиционных семейных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Искренне желаю вам и всем российским мусульманам доброго здоровья, благополучия и всего самого хорошего", - заключил премьер.

https://ria.ru/20240410/uraza-bayram-1938569022.html

https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, ураза-байрам, общество, религия