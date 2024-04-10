https://ria.ru/20240410/mironov-1939080378.html

Миронов попросил Мишустина взять под контроль гидротехнические сооружения

Миронов попросил Мишустина взять под контроль гидротехнические сооружения - РИА Новости, 10.04.2024

Миронов попросил Мишустина взять под контроль гидротехнические сооружения

Лидер СРЗП Сергей Миронов направил ряд обращений к премьер-министру Михаилу Мишустину, в частности, с просьбой взять под контроль государства все... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:44

2024-04-10T13:44

2024-04-10T13:44

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов направил ряд обращений к премьер-министру Михаилу Мишустину, в частности, с просьбой взять под контроль государства все гидротехнические сооружения страны, а также по вопросам федеральных выплат для лиц, чьи дома были разрушены, и пересмотра правил социальной газификации, сообщил парламентарий журналистам. "Я сегодня направляю в адрес председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина три письма. Первое - по поводу необходимости ревизии и взятия под контроль всех гидротехнических сооружений в РФ, потому что каждый год наступает весна, и каждый год якобы замечательные дамбы, куда вбуханы огромные деньги, которые должны стоять веками, их прорывает. Контроль государства и ответственность чиновников должна быть в обязательном порядке", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода в среду. Второе письмо Миронова касается федеральных выплат для лиц, чей дом был разрушен, в частности, в Оренбургской области. Парламентарий отметил, что такие выплаты были утверждены еще в 2014 году, при этом их размер "смешной": "Дом полностью разрушен, пожалуйста, вот тебе сто тысяч, живите, как хотите". По мнению Миронова, региональный бюджет не справится с такой финансовой нагрузкой. Миронов также направил третье письмо с предложением пересмотреть правила социальной газификации. По его словам, он получил письмо от жителей деревни Юрово города Москвы, которые не могут попасть под социальную газификацию. Одному из жителей предложили провести газ до своего участка за более, чем 16 миллионов рублей: "Дом стоит у него меньше, чем вот эта газификация". В этой связи сроки ожидания проведения газа растут, указал парламентарий. -0-

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

https://ria.ru/20231222/pravitelstvo-1917537400.html

россия

оренбургская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, оренбургская область, москва, сергей миронов, михаил мишустин