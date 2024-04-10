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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу М777, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:12
2024-04-10T14:12
2024-04-10T14:18
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу М777, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщило Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, в мире, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 военнослужащих