https://ria.ru/20240410/minoborony-1939091704.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу М777, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:12

2024-04-10T14:12

2024-04-10T14:18

специальная военная операция на украине

россия

в мире

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843823187_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_a93e463b992ae47e5f88c6a9f985c556.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу М777, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщило Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939092688.html

россия

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, работино, запорожская область, вооруженные силы украины