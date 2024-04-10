https://ria.ru/20240410/mikroavtobusy-1938977951.html

В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ

В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии на правом... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T05:03

2024-04-10T05:03

2024-04-10T06:37

в мире

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835362004_0:295:3019:1993_1920x0_80_0_0_1630a4a498999a29acd680f4a1085a91.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 апр - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.Как отметили в ведомстве, разведчики заметили движение в окопах на передовой на правом берегу Днепра."Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", — рассказали в Минобороны.По данным объективного контроля, уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника, в результате сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ. После поражения объектов расчет ПТРК немедленно сменил позицию, чтобы избежать ответного огня.Как сообщали накануне в Минобороны, подразделения Группировки "Днепр" за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, БМП, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА.

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

https://ria.ru/20240331/svyazisty-1936900779.html

днепр (город)

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины