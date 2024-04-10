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В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
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05:03 10.04.2024 (обновлено: 06:37 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/mikroavtobusy-1938977951.html
В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ
В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии на правом... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:03
2024-04-10T06:37
в мире
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 апр - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.Как отметили в ведомстве, разведчики заметили движение в окопах на передовой на правом берегу Днепра.&quot;Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса &quot;Фагот&quot;. Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их&quot;, — рассказали в Минобороны.По данным объективного контроля, уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника, в результате сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ. После поражения объектов расчет ПТРК немедленно сменил позицию, чтобы избежать ответного огня.Как сообщали накануне в Минобороны, подразделения Группировки "Днепр" за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, БМП, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ

Расчет комплекса "Фагот" уничтожил в зоне СВО четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 апр - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Как отметили в ведомстве, разведчики заметили движение в окопах на передовой на правом берегу Днепра.
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«

"Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", — рассказали в Минобороны.

По данным объективного контроля, уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника, в результате сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ.
После поражения объектов расчет ПТРК немедленно сменил позицию, чтобы избежать ответного огня.
Как сообщали накануне в Минобороны, подразделения Группировки "Днепр" за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, БМП, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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