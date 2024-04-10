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В Минвостокразвитии призвали создать закон о вечной мерзлоте - РИА Новости, 10.04.2024
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11:31 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/merzlota-1939037163.html
В Минвостокразвитии призвали создать закон о вечной мерзлоте
В Минвостокразвитии призвали создать закон о вечной мерзлоте - РИА Новости, 10.04.2024
В Минвостокразвитии призвали создать закон о вечной мерзлоте
Предпринимаемых в России действий реагирования на деградацию вечной мерзлоты недостаточно, нужно создать отдельный всеобъемлющий закон, заявил первый замглавы... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:31
2024-04-10T11:31
общество
россия
дальний восток
арктика
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Предпринимаемых в России действий реагирования на деградацию вечной мерзлоты недостаточно, нужно создать отдельный всеобъемлющий закон, заявил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов. Выступая на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, Гусейнов напомнил, что Минприроды, Минстрой и другие федеральные органы исполнительной власти уже занимаются вопросами вечной мерзлоты, вносятся законодательные изменения в отдельные документы, создается система мониторинга таяния вечной мерзлоты. "Но, на наш взгляд, этого недостаточно. Мы поддерживаем идею о возможности принятия отдельного законодательного акта о вечной мерзлоте, который включил бы в себя весь спектр вопросов, в том числе и мониторинга, вопросы строительства, другие аспекты, связанные с реагированием на деградацию вечной мерзлоты… Думаю, что сегодня как никогда назрела необходимость разработки именно такого закона", - сказал Гусейнов. Он отметил, что Арктическая зона РФ на две трети стоит на вечной мерзлоте, сейчас наблюдается процесс таяния вечной мерзлоты, причем этот процесс ускоряется. По данным ученых, уточнил первый замглавы Минвостокразвития, к 2050 году несущая способность этих грунтов снизится более чем на половину, и такая динамика представляет наибольшую опасность для объектов промышленного и гражданского строительства. "Процесс потепления нарушил устойчивость мерзлотных грунтов, что создает серьезные риски для устойчивости зданий и сооружений… Особенно процессы ускорились в последние пять лет. В частности, в некоторых арктических поселках число деформированных в разной степени зданий возросло до 50% от их общего числа", - пояснил Гусейнов.
https://ria.ru/20230817/nematoda-1890403696.html
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общество, россия, дальний восток, арктика, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Дальний Восток, Арктика, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Минвостокразвитии призвали создать закон о вечной мерзлоте

Первый замглавы Минвостокразвития призвал создать закон о вечной мерзлоте

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкГоры острова Западный Шпицберген
Горы острова Западный Шпицберген - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Предпринимаемых в России действий реагирования на деградацию вечной мерзлоты недостаточно, нужно создать отдельный всеобъемлющий закон, заявил первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.
Выступая на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, Гусейнов напомнил, что Минприроды, Минстрой и другие федеральные органы исполнительной власти уже занимаются вопросами вечной мерзлоты, вносятся законодательные изменения в отдельные документы, создается система мониторинга таяния вечной мерзлоты.
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"Но, на наш взгляд, этого недостаточно. Мы поддерживаем идею о возможности принятия отдельного законодательного акта о вечной мерзлоте, который включил бы в себя весь спектр вопросов, в том числе и мониторинга, вопросы строительства, другие аспекты, связанные с реагированием на деградацию вечной мерзлоты… Думаю, что сегодня как никогда назрела необходимость разработки именно такого закона", - сказал Гусейнов.
Он отметил, что Арктическая зона РФ на две трети стоит на вечной мерзлоте, сейчас наблюдается процесс таяния вечной мерзлоты, причем этот процесс ускоряется. По данным ученых, уточнил первый замглавы Минвостокразвития, к 2050 году несущая способность этих грунтов снизится более чем на половину, и такая динамика представляет наибольшую опасность для объектов промышленного и гражданского строительства.
"Процесс потепления нарушил устойчивость мерзлотных грунтов, что создает серьезные риски для устойчивости зданий и сооружений… Особенно процессы ускорились в последние пять лет. В частности, в некоторых арктических поселках число деформированных в разной степени зданий возросло до 50% от их общего числа", - пояснил Гусейнов.
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