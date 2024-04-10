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Принимать решения о медфакультетах должен Минздрав, заявил Володин - РИА Новости, 10.04.2024
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08:48 10.04.2024 (обновлено: 11:51 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/meditsina-1938991543.html
Принимать решения о медфакультетах должен Минздрав, заявил Володин
Принимать решения о медфакультетах должен Минздрав, заявил Володин - РИА Новости, 10.04.2024
Принимать решения о медфакультетах должен Минздрав, заявил Володин
Председатель ГД Вячеслав Володин отметил необходимость закрепления за Минздравом права устанавливать стандарты и конкретные требования к обучению медицинских... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:48
2024-04-10T11:51
общество
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил необходимость закрепления за Минздравом права устанавливать стандарты и конкретные требования к обучению медицинских специалистов в вузах, что положительно скажется на качестве здравоохранения. "Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель — Минобрнауки — и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключён из процесса принятия решений по этому вопросу. В этой ситуации правильно, чтобы именно он устанавливал стандарты и конкретные требования к обучению медицинских кадров. Это положительно скажется на уровне подготовки будущих врачей и на качестве здравоохранения", - написал Володин в своём Telegram-канале. Он добавил, что на прошлой неделе в рамках отчета правительства в Госдуме обсуждалась эта общественно важная тема, от которой зависит здоровье граждан. "Сегодня, с одной стороны, не хватает врачей: по итогам прошлого года — дефицит около 30 тысяч специалистов, а с другой — большое количество вузов — 163, — которые готовят медицинские кадры. 46 из них находятся в ведении Минздрава и на протяжении длительного времени выпускают врачей. В 117 — открыты сравнительно недавно медицинские факультеты, и подведомственны они Минобрнауки", - привёл данные спикер ГД. По мнению Володина, некоторые медфакультеты, подведомственные Минобрнауки, могут не иметь "научной школы, опытного профессорско-преподавательского состава, специализированно оснащённых анатомических залов, лабораторий, собственной клинической базы". "А в последнее время появились медицинские факультеты в небольших городах-райцентрах, что при отсутствии квалифицированных преподавателей может негативно сказаться на подготовке будущих врачей. Это недопустимо в профессии, когда от квалификации специалиста зависит жизнь человека", - заключил Володин.
https://ria.ru/20240403/vrachi-1937632630.html
https://ria.ru/20240403/obrazovanie-1937598508.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, навигатор абитуриента
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Навигатор абитуриента
Принимать решения о медфакультетах должен Минздрав, заявил Володин

Володин: Минздрав должен принимать решения о медфакультетах в российских вузах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил необходимость закрепления за Минздравом права устанавливать стандарты и конкретные требования к обучению медицинских специалистов в вузах, что положительно скажется на качестве здравоохранения.
"Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель — Минобрнауки — и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключён из процесса принятия решений по этому вопросу. В этой ситуации правильно, чтобы именно он устанавливал стандарты и конкретные требования к обучению медицинских кадров. Это положительно скажется на уровне подготовки будущих врачей и на качестве здравоохранения", - написал Володин в своём Telegram-канале.
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Он добавил, что на прошлой неделе в рамках отчета правительства в Госдуме обсуждалась эта общественно важная тема, от которой зависит здоровье граждан.
"Сегодня, с одной стороны, не хватает врачей: по итогам прошлого года — дефицит около 30 тысяч специалистов, а с другой — большое количество вузов — 163, — которые готовят медицинские кадры. 46 из них находятся в ведении Минздрава и на протяжении длительного времени выпускают врачей. В 117 — открыты сравнительно недавно медицинские факультеты, и подведомственны они Минобрнауки", - привёл данные спикер ГД.
По мнению Володина, некоторые медфакультеты, подведомственные Минобрнауки, могут не иметь "научной школы, опытного профессорско-преподавательского состава, специализированно оснащённых анатомических залов, лабораторий, собственной клинической базы".
"А в последнее время появились медицинские факультеты в небольших городах-райцентрах, что при отсутствии квалифицированных преподавателей может негативно сказаться на подготовке будущих врачей. Это недопустимо в профессии, когда от квалификации специалиста зависит жизнь человека", - заключил Володин.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуНавигатор абитуриента
 
 
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