https://ria.ru/20240410/matkapital-1939039110.html
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства - РИА Новости, 10.04.2024
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
Правительство России не поддержало законопроект о направлении средств маткапитала на платное лечение ребёнка и лекарства, заявил статс-секретарь заместитель... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:34
2024-04-10T11:34
2024-04-10T11:34
общество
россия
олег салагай
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект о направлении средств маткапитала на платное лечение ребёнка и лекарства, заявил статс-секретарь заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. В конце февраля сообщалось, что межфракционный законопроект о направлении средств материнского капитала в том числе на получение ребенком платных медуслуг и лекарств по назначению врача внесен в Госдуму. "Правительством РФ законопроект не поддержан",- сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он пояснил, что в России гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи, а также предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов, причем данные направления расширяются.
https://ria.ru/20240403/matkapital-1937552392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, олег салагай, госдума рф
Общество, Россия, Олег Салагай, Госдума РФ
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на медуслуги