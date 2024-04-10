https://ria.ru/20240410/matkapital-1939039110.html

Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства

Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства - РИА Новости, 10.04.2024

Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лекарства

Правительство России не поддержало законопроект о направлении средств маткапитала на платное лечение ребёнка и лекарства, заявил статс-секретарь заместитель... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:34

2024-04-10T11:34

2024-04-10T11:34

общество

россия

олег салагай

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект о направлении средств маткапитала на платное лечение ребёнка и лекарства, заявил статс-секретарь заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. В конце февраля сообщалось, что межфракционный законопроект о направлении средств материнского капитала в том числе на получение ребенком платных медуслуг и лекарств по назначению врача внесен в Госдуму. "Правительством РФ законопроект не поддержан",- сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он пояснил, что в России гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи, а также предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов, причем данные направления расширяются.

https://ria.ru/20240403/matkapital-1937552392.html

https://ria.ru/20240128/zakony-1923940716.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, олег салагай, госдума рф