https://ria.ru/20240410/magate-1939121864.html

МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции

МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции - РИА Новости, 10.04.2024

МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции

Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:54

2024-04-10T15:54

2024-04-10T15:54

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. "Представители МАГАТЭ фиксируют, записывают и отправляют в штаб-квартиру в Вене", - сказала Яшина. По ее словам, задача миссии МАГАТЭ на атомной станции наблюдать и оценивать состояние безопасности станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html

https://ria.ru/20240407/obstrel-1938383357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, вена, днепр (город), энергодар, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины