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МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/magate-1939121864.html
МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции
МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции - РИА Новости, 10.04.2024
МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции
Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:54
2024-04-10T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. "Представители МАГАТЭ фиксируют, записывают и отправляют в штаб-квартиру в Вене", - сказала Яшина. По ее словам, задача миссии МАГАТЭ на атомной станции наблюдать и оценивать состояние безопасности станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938383357.html
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в мире, космос - риа наука, вена, днепр (город), энергодар, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Космос - РИА Наука, Вена, Днепр (город), Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ фиксирует атаки украинских войск на ЗАЭС, заявили на станции

МАГАТЭ отправляет отчеты об атаках на ЗАЭС в штаб-квартиру организации в Вене

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
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"Представители МАГАТЭ фиксируют, записывают и отправляют в штаб-квартиру в Вене", - сказала Яшина.
По ее словам, задача миссии МАГАТЭ на атомной станции наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаВенаДнепр (город)ЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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