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Расчеты БПЛА поразили артустановку западного производства - РИА Новости, 10.04.2024
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Расчеты БПЛА поразили артустановку западного производства
Расчеты БПЛА поразили артустановку западного производства - РИА Новости, 10.04.2024
Расчеты БПЛА поразили артустановку западного производства
Расчеты беспилотников ZALA Южной группировки российских войск уничтожили артиллерийскую установку ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" на донецком... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:09
2024-04-10T05:09
в мире
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотников ZALA Южной группировки российских войск уничтожили артиллерийскую установку ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" на донецком направлении, сообщили в министерстве обороны России. "БПЛА ZALA обнаружила масксеть... Они (артиллерия ВСУ) открыли масксеть для отработки,... Мы подняли "Ланцет", прилетели в течении 15-20 минут и отработали... Не помню, где у него, с правой или с левой стороны БК ( боекомплект), все сдетонировало и там ничего не осталось... "Три семерки" (артустановка M777) отлично горит", - сказал военнослужащий с позывным "Длинный". "Расчеты подразделений беспилотной авиации Южной группировки войск ежедневно выявляют, уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Поиск цели, контроль ее поражения и корректировка огня осуществляется при помощи разведывательных бесплотных летательных аппаратов ZALA , которые отлично зарекомендовали себя в ходе СВО", - добавили в Минобороны.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчеты БПЛА поразили артустановку западного производства

Расчеты БПЛА уничтожили в ДНР артустановку M777 ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотников ZALA Южной группировки российских войск уничтожили артиллерийскую установку ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" на донецком направлении, сообщили в министерстве обороны России.
"БПЛА ZALA обнаружила масксеть... Они (артиллерия ВСУ) открыли масксеть для отработки,... Мы подняли "Ланцет", прилетели в течении 15-20 минут и отработали... Не помню, где у него, с правой или с левой стороны БК ( боекомплект), все сдетонировало и там ничего не осталось... "Три семерки" (артустановка M777) отлично горит", - сказал военнослужащий с позывным "Длинный".
Управление БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
ВДВ для доставки провианта и боеприпасов на передовую используют дроны
22 декабря 2023, 04:39
"Расчеты подразделений беспилотной авиации Южной группировки войск ежедневно выявляют, уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Поиск цели, контроль ее поражения и корректировка огня осуществляется при помощи разведывательных бесплотных летательных аппаратов ZALA , которые отлично зарекомендовали себя в ходе СВО", - добавили в Минобороны.
 
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