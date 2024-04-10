https://ria.ru/20240410/lugansk-1939185609.html

Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы

Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы - РИА Новости, 10.04.2024

Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы

Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:58

2024-04-10T18:58

2024-04-10T19:01

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

происшествия

вгтрк

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украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем, сообщил журналистам руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "Легкую контузию получил корреспондент Артем Юндас. Он уже нашел в себе силы продолжить работу. Пишет текст сегодня на эфир о произошедшем, описывает события этого дня... Позже, наверное, все равно ему надо будет посетить госпиталь, для того чтобы улучшить состояние", - рассказал Долгачев. По его словам, съемочная группа не прекращала вести съемку во время артобстрела и оказала помощь в эвакуации раненных. "Ребята наши показали себя достойно, продолжали работать, даже когда прилетали снаряды. Все кадры сняты: и сам момент прилета, и момент ранения. Оператор не бросал силовичного оборудования, корреспондент тоже прикрывал его, помогали при этом эвакуировать раненых, которые там рядом оказались", - отметил глава ВГТРК "Луганск". Со слов Долгачева, раненому оператору Денису Шуму на данный момент проводят операцию в военном госпитале в Луганске, извлекают осколок из ноги. Через некоторое время он может быть переведен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240217/ataka-1927994769.html

луганская народная республика

луганск

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, луганск, происшествия, вгтрк, россия, украина, вооруженные силы украины