Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы
Получивший контузию журналист "Вести Луганск" выписался и продолжает работу
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем, сообщил журналистам руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.
"Легкую контузию получил корреспондент Артем Юндас. Он уже нашел в себе силы продолжить работу. Пишет текст сегодня на эфир о произошедшем, описывает события этого дня... Позже, наверное, все равно ему надо будет посетить госпиталь, для того чтобы улучшить состояние", - рассказал Долгачев.
По его словам, съемочная группа не прекращала вести съемку во время артобстрела и оказала помощь в эвакуации раненных. "Ребята наши показали себя достойно, продолжали работать, даже когда прилетали снаряды. Все кадры сняты: и сам момент прилета, и момент ранения. Оператор не бросал силовичного оборудования, корреспондент тоже прикрывал его, помогали при этом эвакуировать раненых, которые там рядом оказались", - отметил глава ВГТРК "Луганск".
Со слов Долгачева, раненому оператору Денису Шуму на данный момент проводят операцию в военном госпитале в Луганске, извлекают осколок из ноги. Через некоторое время он может быть переведен на амбулаторное лечение.
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