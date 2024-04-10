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Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 10.04.2024 (обновлено: 19:01 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/lugansk-1939185609.html
Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы
Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы - РИА Новости, 10.04.2024
Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы
Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:58
2024-04-10T19:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
происшествия
вгтрк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем, сообщил журналистам руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен. "Легкую контузию получил корреспондент Артем Юндас. Он уже нашел в себе силы продолжить работу. Пишет текст сегодня на эфир о произошедшем, описывает события этого дня... Позже, наверное, все равно ему надо будет посетить госпиталь, для того чтобы улучшить состояние", - рассказал Долгачев. По его словам, съемочная группа не прекращала вести съемку во время артобстрела и оказала помощь в эвакуации раненных. "Ребята наши показали себя достойно, продолжали работать, даже когда прилетали снаряды. Все кадры сняты: и сам момент прилета, и момент ранения. Оператор не бросал силовичного оборудования, корреспондент тоже прикрывал его, помогали при этом эвакуировать раненых, которые там рядом оказались", - отметил глава ВГТРК "Луганск". Со слов Долгачева, раненому оператору Денису Шуму на данный момент проводят операцию в военном госпитале в Луганске, извлекают осколок из ноги. Через некоторое время он может быть переведен на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240217/ataka-1927994769.html
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луганская народная республика, луганск, происшествия, вгтрк, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия, ВГТРК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Корреспондента "Вести Луганск" выписали из больницы

Получивший контузию журналист "Вести Луганск" выписался и продолжает работу

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем, сообщил журналистам руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.
© Фото : Вести ЛуганскКорреспондент "Вести Луганск" Артём Юндас и оператор Денис Шум
Корреспондент Вести Луганск Артём Юндас и оператор Денис Шум - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Вести Луганск
Корреспондент "Вести Луганск" Артём Юндас и оператор Денис Шум
"Легкую контузию получил корреспондент Артем Юндас. Он уже нашел в себе силы продолжить работу. Пишет текст сегодня на эфир о произошедшем, описывает события этого дня... Позже, наверное, все равно ему надо будет посетить госпиталь, для того чтобы улучшить состояние", - рассказал Долгачев.
По его словам, съемочная группа не прекращала вести съемку во время артобстрела и оказала помощь в эвакуации раненных. "Ребята наши показали себя достойно, продолжали работать, даже когда прилетали снаряды. Все кадры сняты: и сам момент прилета, и момент ранения. Оператор не бросал силовичного оборудования, корреспондент тоже прикрывал его, помогали при этом эвакуировать раненых, которые там рядом оказались", - отметил глава ВГТРК "Луганск".
Со слов Долгачева, раненому оператору Денису Шуму на данный момент проводят операцию в военном госпитале в Луганске, извлекают осколок из ноги. Через некоторое время он может быть переведен на амбулаторное лечение.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПроисшествияВГТРКРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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