https://ria.ru/20240410/legalizatsiya-1939130226.html

Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов

Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов - РИА Новости, 10.04.2024

Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов

Суд в Твери назначил лишение свободы условно на сроки от 1,5 до 3,5 года пятерым местным жителям, легализовавшим в Российской Федерации более 50 иностранных... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:11

2024-04-10T16:11

2024-04-10T16:11

происшествия

тверь

россия

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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд в Твери назначил лишение свободы условно на сроки от 1,5 до 3,5 года пятерым местным жителям, легализовавшим в Российской Федерации более 50 иностранных граждан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность пяти жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что собраны доказательства незаконной легализации в РФ более 50 иностранных граждан. "Решением Центрального районного суда города Твери все участники противоправной деятельности признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы условно сроком от полутора до трех с половиной лет. Приговор вступил в законную силу", - уточняет УФСБ.

https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html

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тверь

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происшествия, тверь, россия