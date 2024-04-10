https://ria.ru/20240410/legalizatsiya-1939130226.html
Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов
Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов - РИА Новости, 10.04.2024
Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов
Суд в Твери назначил лишение свободы условно на сроки от 1,5 до 3,5 года пятерым местным жителям, легализовавшим в Российской Федерации более 50 иностранных... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:11
2024-04-10T16:11
2024-04-10T16:11
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд в Твери назначил лишение свободы условно на сроки от 1,5 до 3,5 года пятерым местным жителям, легализовавшим в Российской Федерации более 50 иностранных граждан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность пяти жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что собраны доказательства незаконной легализации в РФ более 50 иностранных граждан. "Решением Центрального районного суда города Твери все участники противоправной деятельности признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы условно сроком от полутора до трех с половиной лет. Приговор вступил в законную силу", - уточняет УФСБ.
https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html
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происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
Пять жителей Твери получили сроки за легализацию более 50 мигрантов
Пять жителей Твери получили условные сроки за легализацию более 50 мигрантов