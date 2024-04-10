https://ria.ru/20240410/lavrov-1939033626.html
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:21
2024-04-10T11:21
2024-04-10T11:26
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства примет находящегося в Москве специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. В ходе встречи планируется подробно рассмотреть текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа с учетом задачи скорейшего прекращения огня", - сказала она в ходе брифинга в среду."Отдельное внимание стороны будут уделять обсуждению последующих коллективных шагов, которые направлены на восстановление политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе с ее центральным элементом двугосударственным решением", - подчеркнула Захарова.
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РИА Новости
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В мире, Москва, ООН, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
Лавров проведет переговоры со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства примет находящегося в Москве специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. В ходе встречи планируется подробно рассмотреть текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа с учетом задачи скорейшего прекращения огня", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Отдельное внимание стороны будут уделять обсуждению последующих коллективных шагов, которые направлены на восстановление политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе с ее центральным элементом двугосударственным решением", - подчеркнула Захарова.