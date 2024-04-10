Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 10.04.2024 (обновлено: 11:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/lavrov-1939033626.html
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:21
2024-04-10T11:26
в мире
москва
оон
россия
мария захарова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства примет находящегося в Москве специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. В ходе встречи планируется подробно рассмотреть текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа с учетом задачи скорейшего прекращения огня", - сказала она в ходе брифинга в среду."Отдельное внимание стороны будут уделять обсуждению последующих коллективных шагов, которые направлены на восстановление политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе с ее центральным элементом двугосударственным решением", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20231018/tseli-1903677900.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, оон, россия, мария захарова, сергей лавров
В мире, Москва, ООН, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку

Лавров проведет переговоры со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства примет находящегося в Москве специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. В ходе встречи планируется подробно рассмотреть текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа с учетом задачи скорейшего прекращения огня", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Отдельное внимание стороны будут уделять обсуждению последующих коллективных шагов, которые направлены на восстановление политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе с ее центральным элементом двугосударственным решением", - подчеркнула Захарова.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте
18 октября 2023, 18:33
 
В миреМоскваООНРоссияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала