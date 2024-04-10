https://ria.ru/20240410/lavrov-1939032432.html

Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС

Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2024

Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:17

2024-04-10T11:17

2024-04-10T11:23

россия

брикс

в мире

москва

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра, 11 апреля, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями и председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что планируется обсудить "широкий круг вопросов, деятельность объединения, а также перспективы укрепления взаимодействия на международных парламентских площадках".

https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брикс, в мире, москва, сергей лавров, мария захарова