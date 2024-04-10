https://ria.ru/20240410/lavrov-1939032432.html
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:17
2024-04-10T11:17
2024-04-10T11:23
россия
брикс
в мире
москва
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра, 11 апреля, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями и председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что планируется обсудить "широкий круг вопросов, деятельность объединения, а также перспективы укрепления взаимодействия на международных парламентских площадках".
https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, брикс, в мире, москва, сергей лавров, мария захарова
Россия, БРИКС, В мире, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС
Лавров встретится с главами комитетов по международным делам парламентов БРИКС
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Завтра, 11 апреля, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями и председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что планируется обсудить "широкий круг вопросов, деятельность объединения, а также перспективы укрепления взаимодействия на международных парламентских площадках".