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Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2024
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11:17 10.04.2024 (обновлено: 11:23 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/lavrov-1939032432.html
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:17
2024-04-10T11:23
россия
брикс
в мире
москва
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра, 11 апреля, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями и председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что планируется обсудить "широкий круг вопросов, деятельность объединения, а также перспективы укрепления взаимодействия на международных парламентских площадках".
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россия, брикс, в мире, москва, сергей лавров, мария захарова
Россия, БРИКС, В мире, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров встретится с представителями парламентов стран БРИКС

Лавров встретится с главами комитетов по международным делам парламентов БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг встретится в Москве с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Завтра, 11 апреля, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями и председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что планируется обсудить "широкий круг вопросов, деятельность объединения, а также перспективы укрепления взаимодействия на международных парламентских площадках".
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РоссияБРИКСВ миреМоскваСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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